BHÉRER, Lise Garneau



Au CHSLD Vigi de Saint-Augustin-de-Desmaures, le 28 mai 2023, à l'âge de 80 ans et 9 mois, est décédée, entourée de l'amour des siens, madame Lise Garneau, épouse de monsieur Jacques Bhérer, fille de feu monsieur Robert Garneau et de feu madame Blanche Perron. Elle demeurait à Donnacona, autrefois à Cap-Santé. La famille recevra les condoléances auMadame Garneau laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Hans (Ann Deblois) et Isabelle (Patrice Papillon); ses petits-enfants : Marie-Andrée, Virginie, Gabriel et Marie-Philippe (Patrick Boulay); ses arrière-petits-enfants : Anthony, Thierry, Imay et Raphaël; sa soeur Nicole; son beau-frère et ses belles-soeurs : Gilles Bhérer (Denise Brulotte), Monique Bhérer; ses nièces : Nathalie Dallaire (Patrick Poulin), Manon Boulay (Bruno Scarsella), son neveu Martin Bhérer ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami (e)s, tout spécialement Joanne Timmons. Remerciements à tout le personnel du CHSLD Vigi pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC, C.P. 460, Succ. L, Toronto, On, M4P 9Z9, www.coeuretavc.ca