BÉLIVEAU, Georgette Saint-Arnaud



Au CHUL, Québec, le 20 avril 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Georgette Béliveau, épouse de feu monsieur Raymond Saint-Arnaud. Née à Shawinigan le 23 mars 1935, elle était la fille de feu dame Jeannette Tremblay et de feu monsieur Wilfrid Béliveau. Elle demeurait à Québec.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 10h30. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. Georgette laisse dans le deuil ses fils : Thierry et Nicolas Saint-Arnaud (Sarah Sussman); ses petits-enfants : Alec et Magali Saint-Arnaud ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines (Saint-Arnaud, Leduc), ami(e)s, collègues de travail et une multitude d'étudiantes et d'étudiants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site : www.societealzheimerdequebec.com, Tél. : (418) 527-4294.