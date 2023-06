Cinq films parfaits pour la fête des Pères

Célébrer les papas, c’est planifier un moment de cinéma... à partager évidemment avec toute la famille. Voici donc cinq longs métrages pour dire à notre paternel qu’on l’aime et qu’il compte dans notre vie.

Madame Doubtfire

Impossible de résister à l’enthousiasme et au comique revigorant de Robin Williams dans l’un de ses meilleurs rôles. Il incarne Daniel, un comédien de doublage fantasque, incapable de conserver un emploi stable. Sa femme, Miranda (Sally Field), exaspérée par l’irresponsabilité de son époux, demande le divorce et obtient la garde des enfants. Daniel se transforme en nounou de choc, Madame Doubtfire, afin de passer du temps avec ses petits et, pourquoi pas, reconquérir sa femme... qui, entre-temps, a trouvé l’amour avec un certain Stu, joué par Pierce Brosnan.

Photo fournie par 20th Century Studios

La poursuite du bonheur

L’émotion et la famille sont au rendez-vous dans ce long métrage inspirant tiré d’une histoire vraie. Chris Gardner (Will Smith) tente de vendre des scanneurs portables, mais sans grand succès. Sa femme, Linda (Thandiwe Newton), le quitte en lui laissant la garde de Christopher (Jaden Smith, le fils de Will Smith et Jada Pinkett), leur fils de cinq ans. Chris a la chance de se voir offrir un stage dans une firme de courtage à Wall Street, mais ses ennuis financiers le rattrapent et le duo se retrouve dans la rue. Ce rôle d’un père prenant soin de son fils tout en travaillant pour améliorer son sort a valu à Will Smith sa deuxième nomination aux Oscars.

Photo fournie par Columbia Pictures

Big Fish: la légende du gros poisson

Comment décrire ce film émouvant – attendez-vous à avoir la gorge nouée et à, peut-être, verser quelques larmes – de Tim Burton autrement qu’en en disant le moins possible? Le long métrage suit Edward Bloom (jeune, il est joué par Ewan McGregor et âgé par Albert Finney) alors qu’il raconte la manière dont il a attrapé un poisson géant le jour de la naissance de son fils. Avec poésie et un certain lyrisme, en mêlant réalité et onirisme, ce Big Fish: la légende du gros poisson s’attache aux relations entre un père et son fils, à la continuité du lien familial et à la compréhension du parent.

Photo fournie par Columbia Pictures

L'enlèvement

Il fallait bien un film d’action, non? Le voici donc, car c’est le long métrage qui a permis à Liam Neeson d’entamer, à 56 ans, une deuxième carrière d’acteur capable de faire le coup de poing de manière efficace. L’intrigue est fort simple: Bryan Mills (Liam Neeson), un ancien soldat et ancien agent de la CIA, assiste en direct et au téléphone à l’enlèvement de sa fille (Maggie Grace) alors qu’elle vient tout juste d’entamer un voyage en France avec sa meilleure amie. Mills part à sa recherche, découvrant au cours de son enquête brutale un réseau de trafic humain. Hollywood étant ce qu’il est, le succès inespéré de L’enlèvement a donné naissance à une franchise qui inclut également une série télévisée, mais aucun n’est meilleur que le premier volet.

Photo fournie par 20th Century Studios

Je suis Sam

Sean Penn et Dakota Fanning forment ici un duo père-fille attendrissant, l’acteur ayant été nommé aux Oscars pour ce rôle, tandis que Dakota Fanning devenait l’actrice la plus jeune en nomination pour un SAG Award à l’âge de sept ans. L’histoire est celle de Samuel Dawson (Sean Penn), un homme souffrant d’une déficience intellectuelle, qui s’occupe de Lucy (Dakota Fanning), la fille qu’il a eue avec une itinérante. Mais il risque de perdre sa garde et embauche donc une avocate, Rita Harrison (Michelle Pfeiffer), afin de le défendre.