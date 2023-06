Comment Passe-Partout a inspiré Philémon Cimon

Philémon Cimon n’a pas d’enfant. Mais cela n’a pas empêché l’auteur-compositeur de 40 ans d’écrire un album complet destiné au jeune public, appelé simplement 8 chansons pour enfants et 2 rêves. Dire que tout cela est un peu grâce à Passe-Partout...

Philémon Cimon n’avait jamais pensé écrire pour les enfants.

« J’avais une impression que c’était peut-être contraignant comme type de chanson », dit-il.

Mais quand il a entendu dire que l’émission Passe-Partout faisait un appel d’offres pour de nouvelles chansons, il y a deux ans, l’auteur-compositeur a décidé de tenter sa chance.

Il a écrit une chanson. « J’ai vraiment aimé ça. Finalement, j’en ai écrit huit la même semaine ! »

Aucune de ces pièces n’a été retenue pour Passe-Partout, si bien que Philémon Cimon a décidé de les garder pour en faire son propre album.

Photo fournie par Graphisme Mathilde Corbeil

Simple et classique

Étant occupé par son autre disque de chansons « pour adultes », L’amour, le musicien a mis de côté ce projet jusqu’au printemps. C’est là qu’il a bonifié le disque avec deux pièces instrumentales.

Le voici donc qui arrive avec 8 chansons pour enfants et 2 rêves, un titre on ne peut plus direct. « Ça me faisait penser aux albums que j’écoutais quand j’étais petit, comme Lucienne Vernay et Les 4 Barbus, dit-il. Je trouvais que c’était simple comme titre. Il y avait quelque chose de classique dans ce terme-là. »

Philémon Cimon n’a pas d’enfant, mais il reconnaît que pas mal tous ses amis de son âge en ont. Il a ainsi pu faire écouter ses nouvelles chansons aux enfants de certains amis et collaborateurs.

Partie de plaisir

Pour l’aider aux instruments, Philémon Cimon a fait appel à des collaborateurs de longue date, Nicolas Basque et Adèle Trottier-Rivard, du groupe Bibi Club.

« On a enregistré les chansons de façon assez improvisée, dit-il. Nicolas faisait la guitare, Adèle faisait les percussions et appuyait certaines de mes paroles au chant. C’était très minimaliste. On s’est bien amusés. Ç’a été une partie de plaisir, cette affaire-là. »

Au moment de notre entretien, Philémon Cimon n’avait pas de spectacle prévu avec ce projet.

« Je suis ouvert aux offres. Je ne sais pas trop qui contacter pour ça. Ce n’est pas un réseau que je connais. Mais j’aimerais beaucoup aller à la rencontre des enfants, c’est sûr. »

L’album de Philémon Cimon, 8 chansons pour enfants et 2 rêves, est en vente.