Claudie et Mathieu: le couple suivi par plus de 2 millions de personnes sur les réseaux sociaux

Finalistes à l’émission Occupation double Afrique du Sud en 2019, Claudie Mercier et Mathieu Pellerin gagnent leur vie en exhibant leur quotidien «sans tabou» sur les réseaux sociaux, tels deux livres ouverts.

Le couple chouchou du web rejoint à lui seul près de 2 millions d’abonnés, mais c’est assurément Claudie qui vole la vedette.

De son côté, Mathieu passe le plus clair de son temps sur Twtich, une plateforme de diffusion en direct qui gagne en popularité au Québec. Véritable caverne d’Ali Baba, on y retrouve de tout, et ce, pour tous les goûts, allant du commentaire politique à de la cuisine en ligne.

Le Show Truman

Ainsi, un peu à l’image du film Le Show Truman, l’ancien barman de 28 ans se met en scène, en direct, pendant près de onze heures par jour. Il converse avec ses quelque 40 000 abonnés que ce soit en jouant à des jeux vidéo, en commentant l’actualité ou des émissions de téléréalité, en pariant sur divers défis à réaliser ou même lorsqu’il va au restaurant avec Claudie. «Je trouve ça incroyable, je ne me tanne jamais!» lance-t-il.

Se chicaner en direct

Vivant sous le même toit, Claudie apparaît aussi évidemment quelques fois à l’écran, tantôt pour saluer ses abonnés, commenter un évènement ou même pour argumenter. «Le monde nous voit même nous chicaner des fois [...] C’est la vraie vie!», lance-t-elle en riant.

En plus du profit qu’il fait sur les abonnements, vendus au prix de 5$ US par mois, certains de ses abonnés peuvent lui faire des dons. Il publie ensuite ses vidéos sur YouTube, qui lui rapportent aussi un montant d’argent selon le nombre de vues qu’elles récoltent.

Journal intime

Claudie, âgée de 27 ans, est quant à elle omniprésente sur les réseaux sociaux, qu’elle considère comme étant son «journal intime». Elle se livre ainsi sans filtre à sa communauté de près de 1,7 million d’abonnés sur TikTok, Instagram et YouTube, en plus de son podcast Perceptions.

Extrêmement demandée, elle enchaîne les partenariats rémunérés, mais avoue en refuser plusieurs, pour rester fidèle à elle-même. Entre les contrats, elle alimente ses plateformes quotidiennement, sans répit.

«C’est toujours dans ma tête, même quand je n’ai rien à l’horaire, je reste active sur mon Instagram, je documente ma vie tout le temps [...] je suis tellement bien, tellement passionnée», dit la jeune femme originaire de la Beauce. Pour elle, il n’y a pas de ligne entre sa vie personnelle et le travail. «Je n’en ai pas de besoin, je suis bien sur les réseaux», dit-elle. Très près de sa communauté, elle admet passer plusieurs heures par semaine à répondre à ses admirateurs.

Elle divertit son public à travers ses sketches humoristiques, mais ouvre aussi parfois la discussion sur les problèmes de santé mentale et la différence chez les jeunes, notamment.

«Parler en story, c’est ce qui fonctionne le mieux pour moi. J’aime collaborer avec des fondations qui aident les jeunes», dit celle qui avait amorcé un baccalauréat en enseignement du primaire avant son passage à la téléréalité.

Tournée d’humour

Sa présence remarquée sur les réseaux sociaux l’a par ailleurs amenée à faire une tournée de spectacles d’humour au Québec l’an dernier. Un «rêve» qu’elle souhaiterait revivre éventuellement, dit-elle, tout comme animer une émission de télévision.