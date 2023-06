MORNEAU, Ovide



Au Centre d'hébergement Sainte-Croix, le 28 mai 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Ovide Morneau. Il était l'époux de feu dame Jacqueline Gaudreau, le fils de feu dame Imelda Lord et de feu monsieur Armand Morneau. Il demeurait à Sainte-Croix.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.suivie de la mise en crypte. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil : ses frères et sœurs : Suzanne, feu Georges (Gisèle Rancourt), Georgette (feu Yvon Vaillancourt), feu Didier (Francine Fournier) et feu Charles-Eugène (Ghislaine Vaillancourt); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gaudreau : feu Colin (feu Yolande Anctil), feu Claude (feu Rachel Anctil), Conrad (feu Marcelle Ouellet), feu Jacques (Georgette Leblanc), feu Marie-Marthe (feu Jean-Guy Ouellet), feu Benoît (feu Huguette Desmarais), Paul-Armand (Hélène Robillard), feu Bernadette (feu André Deshaies) et Rita (feu Yvan Lavoie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Sainte-Croix de Lotbinière pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com