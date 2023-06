Don d’organe: épuisée d’attendre, elle cherche un donneur sur Facebook

Une femme de la Mauricie en attente d’un rein depuis bientôt 2 ans a décidé de prendre les choses en main en cherchant elle-même un donneur sur Facebook.

Après plusieurs semaines à souffrir de douleurs, de fatigue et de vomissements, Nancy Plante apprend en novembre 2021 qu’elle souffre d’insuffisance rénale. La femme de Louiseville atteinte d’une maladie polykystique doit commencer d’urgence la dialyse en attente d’une greffe de rein.

«À cause de mon groupe sanguin qui est rare [O positif], les temps d’attente peuvent aller jusqu’à 5 ans», explique-t-elle.

Contre toute attente, moins d’un mois après avoir été inscrite sur la liste de greffes, elle obtient un rein compatible avec son groupe sanguin. En décembre 2021, elle se rend à Montréal pour subir son opération. Confiante, elle croyait que cette épreuve serait bientôt du passé, mais une mauvaise surprise l’attendait.

«Lorsque je me suis réveillée, on m’a dit que le rein n’avait pas pu être greffé parce que l’organe avait été abîmé», déplore celle qui est tombée dans une période plus sombre après cet événement.

Plusieurs proches ont levé la main et ont offert de subir les nombreux tests nécessaires afin de valider leur compatibilité avec elle. La candidature de sa sœur n’a malheureusement pas pu être retenue puisqu’elle n’était pas en assez bonne santé. Pour ce qui est de son conjoint, Nancy était craintive à l’idée que son mari passe sous le bistouri.

«Je ne voulais pas qu’on se retrouve les deux en convalescence au même moment, sans personne pour prendre soin de nous», souligne-t-elle.

Appel à tous

Après un an sans nouvelles et une capacité de filtration rénale réduite à 4%, elle lance un appel à tous sur les réseaux sociaux en avril 2023.

«J’ai longtemps hésité avant de publier, mais j’ai une amie qui a trouvé un donneur de cette façon [...] j’ai aussi vu d’autres témoignages de gens qui ont trouvé grâce aux réseaux sociaux», lance-t-elle confiante.

Près de 5000 partages plus tard et de nombreux messages qui n’ont pas eu de suite, elle est contactée par un homme sérieux qui désire lui offrir un de ses reins.

«Il avait déjà fait les tests, donc ç’a été très rapide. On n’était malheureusement pas compatibles, mais on a pu s’inscrire aux dons croisés», ajoute-t-elle.

Le don croisé a pour objectif de jumeler deux paires constituées d’un donneur et d’un receveur ensemble afin que chacune des personnes en attente de rein reçoive un rein compatible. Dès qu’un jumelage est possible, les greffes sont réalisées très rapidement.

«Malheureusement, nous n’avons pas été appelés pour un jumelage [...] le 5 juin dernier il a dû se retirer du programme [à cause d’un conflit d’horaire]», souligne Mme Plante.

Voilà pourquoi elle a décidé de lancer à nouveau son appel dans l’espoir de trouver un rein pour lui permettre de reprendre une vie normale. Dans sa publication, elle invite toute personne intéressée par le processus à contacter le centre de greffe à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.

En date du 31 décembre 2022, 3777 Canadiens étaient en attente d’un greffe d’organe au pays. Sur ce nombre, l’Institut canadien d’information sur la santé rapporte que 59% d’entre eux étaient sur une liste d’attente immédiate.