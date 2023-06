BRETON BÉDARD, Bibianne



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 juin 2023, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Bibianne Breton, épouse de monsieur Daniel Bédard, fille de feu madame Yvonne Marceau et de feu monsieur Marcel Breton. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 à 11 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Denis et Gabrielle (Alain Athot); ses petits-enfants : Grégoire et Mathieu; ses frères et sœurs : Nicole (feu Jean-Claude Proulx), Raynald (Jacinthe Germain), feu Christian et Geneviève; ses beaux-frères et belles-sœurs : Claude (Jocelyne Boutet), Francine (Michel Blouin), Ginette et Jean (Johanne Bédard); ses neveux et nièces : François et Marc-Antoine Breton, Olivier, Sandrine et Amélie Bédard, Pierre-Luc, Maxime et Alexandre Blouin; ses grands ami(e)s : Lyne, Denis, Marc, Gilbert et Murielle; ses oncles et sa tante : Noël, Yves et Angela, ainsi que plusieurs autres parents, cousins et cousines. Elle était une femme incroyablement forte, d'une générosité inépuisable et une rassembleuse naturelle. Elle aimait prendre bien soin des autres, elle a d'ailleurs accompagné son beau Daniel le plus longtemps possible à la maison. Pilier de la famille, elle était toujours prête à recevoir et sa cuisine était un véritable délice. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes inc. Téléphone : 418 627-1124, Site web : www.chsje.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place