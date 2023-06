PAQUET, Réjeanne



À l'Hôpital Général de Québec, le 11 juin 2023, à l'âge de 73 ans et 11 mois, est décédée madame Réjeanne Paquet, épouse de monsieur Renald Lecours, fille de feu madame Emma Lee et de feu monsieur Jean-Baptiste Paquet. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil outre son époux Renald, ses enfants : Etienne et Stéphanie; son frère Pierre (Lise Beauchemin); ses beaux-frères et belles-sœurs : Nicole Laplante, Claude Lecours (Céline Rochette), Denise Lecours (Claude Gaudreau), Pierre Lecours (Louise Blouin), André Lecours et Jean Lecours (Luce Chrétien); ses neveux et nièces : Sylvie, Martin, Mario, Caroline, Sébastien, Emmanuel, Maryse, Mélanie, Marie-Pier, Jonathan et Marie-Eve et ses ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses sœurs et son frère : Gisèle, Pierrette et Jean-Guy. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital général de Québec qui a si chaleureusement pris soin de Réjeanne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, Téléphone : 1-866-343-2262, Site web : www.societederecherchesurlecancer.ca ou à la Société Alzheimer de Québec, Téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.