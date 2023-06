GALARNEAU

Jeanne d'Arc Martineau



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 12 juin 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée entourée de l'amour de sa famille madame Jeanne d'Arc Martineau, épouse de feu monsieur Louis-Joseph Galarneau. Elle était la fille de feu madame Marie-Anne Chevalier et de feu monsieur Alfred Martineau. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).Elle reposera par la suite au columbarium du centre commémoratif. Elle était la mère de : Dorothée (Hébert Gauthier), Denis, feu Lise, Pierre (Céline Chabot), Martine, feu Michel, Réjeanne (Michel St-Laurent), Jean (Elisabeth Boily) et Éric ; la grand-mère de : feu Catherine et feu Louis Galarneau, Marie-Annie (Dany Lamontagne) et Simon Rinfret (Margaret Tsai), Elliot Galarneau, Danielle Galarneau, Rémi, Caroline (Mathieu Bonneville) et André St-Laurent, Maude et Anne-Sophie Galarneau (Francis Paradis) et Audrey Galarneau ; l'arrière-grand-mère de : Mathis, Lydia, Lyvia, Elyane, Merida et Arya. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Un remerciement spécial à monsieur Éric Lynch et son équipe de soins à domicile du CLSC Orléans ainsi qu'au personnel du 9e étage et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués.