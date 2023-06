VÉZINA, Jeannine Trudel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 3 juin 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Jeannine Vézina épouse de feu monsieur Roger Trudel. Née à Boischatel le 1er septembre 1933, elle était la fille de feu dame Juliette Giroux et de feu monsieur Avila Vézina. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Madame laisse dans le deuil ses enfants : Huguette (Michel Dugas), Serge; ses petits-enfants : Marie-Claude Dugas (Pierre-Luc Dumas), Philippe Trudel (Casandra Jolicœur); ses arrière-petits-enfants : Lauriane et Nathan Dumas; ses belles-sœurs : Noëlla Trudel, Thérèse Guillemette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa sœur Suzanne de même que tous ses beaux-frères et belles-sœurs décédés. La famille remercie tout le personnel de l'Auberge aux Trois Pignons et le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site : www.cancer.ca, Tél. : 1 888 939-3333. Les Funérailles sont sous la direction de :