En mode lecture: dans les eaux troubles du temps

Grâce à ce roman biographique, on peut découvrir le parcours exceptionnel du nageur français Alfred Nakache.

L’an dernier, le journaliste, romancier et biographe français Pierre Assouline nous offrait Le paquebot, roman décrivant la tragique croisière à destination du Japon au cours de laquelle le grand reporter Albert Londres a trouvé la mort.

Restant collé au thème de l’eau, Assouline s’emploie cette fois à raconter l’étonnante histoire du champion de natation Alfred Nakache. Né en 1915 à Constantine, dans le nord-est de l’Algérie, cet homme de confession juive a eu un destin hors du commun. Après avoir eu très peur de l’eau durant toute son enfance, il s’est mis à la nage et a vite collectionné les prouesses : participation aux Jeux olympiques d’été de Berlin en 1936 et à ceux de Londres en 1948, record du monde du 200 m de brasse papillon, record du monde au relais 3 × 100 m, record d’Europe du 100 m de brasse papillon, etc.

Un rival jaloux sous l’Occupation

Mais à côté de tous ces succès, il y a aussi l’horreur. Celle d’avoir été dénoncé à la Gestapo en 1943 et d’avoir été déporté au camp d’Auschwitz avec sa femme, Paule, et leur fillette de deux ans.

Lui seul reviendra vivant de cet enfer et jusqu’à la fin de ses jours il dira : « Si je le revois, je le tue ». Qui ça ? Jacques Cartonnet, un ancien nageur de l’équipe de France qui, par jalousie, pourrait bien être à l’origine de sa déportation et de la mort de sa famille.

Une passionnante biographie romancée dans laquelle il n’est vraiment pas difficile de se plonger tête première.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

L’homme qui ressemblait au Christ

Photo fournie par les Éditions Albin Michel

En 1291, dans ce qu’il reste du royaume de Jérusalem, un jeune Écossais ressemblant comme deux gouttes d’eau au Christ a mystérieusement disparu. Que lui est-il arrivé ? Déterminé à le découvrir, son père enverra un ancien croisé anglais sur ses traces et le récit qui en découle est fort intéressant, surtout si on est curieux d’en savoir plus sur le trafic de reliques saintes.

L’horizon d’une nuit

Photo fournie par les Éditions Le livre de poche

Ça commence avec une famille recomposée : Samir et sa fille, Yasmin, qui n’est pas toujours facile à vivre, Maria et son fils, Vincent, qui est atteint du syndrome de Down. Mais le bonheur de ce petit clan sera de courte durée. Une nuit, Yasmin va disparaître, et Samir aura bien du mal à prouver qu’il n’y est pour rien. Le dénouement nous a laissés baba !

L’incroyable histoire de la bière

Photo fournie par les Éditions Les Arènes

La bière ne date pas d’hier. En fait, elle aurait été « inventée » il y a plus de 15 000 ans et cette bande dessinée en retrace toute l’histoire, de la fin du Paléolithique à aujourd’hui. Sans jamais tomber dans des explications trop alambiquées, elle nous permet ainsi de découvrir les bières antiques et la façon dont elles ont conquis le monde. Une idée-cadeau plus que sympa pour papa !

80 recettes de bouddha bol

Photo fournie par les Éditions Flammarion

Depuis quelques années, ces bols remportent un très vif succès. Et pour cause : en plus de varier les sources de protéines (edamames, tofu, saumon, crevettes, poulet, lentilles, etc.), ils sont faciles à réaliser, beaux à regarder, bons pour la santé et tout simplement délicieux. En témoignent ces 80 recettes, toutes bien équilibrées sur le plan nutritionnel.

Frissons garantis

Photo fournie par les Éditions JC Lattès

Le droit au pardon

Au petit matin, le 25 mars 1990, Stuart Kofer va rentrer chez lui complètement soûl. Et comme il a l’alcool mauvais, il fera ce qu’il fait toujours dans ce genre de situation : battre comme plâtre Josie, la femme qui vit chez lui. Sauf que ce coup-ci, il ira trop loin.

En retrouvant leur mère étendue sur le plancher de la cuisine, Kiera, 14 ans, et Drew, 16 ans, seront même persuadés qu’il l’a tuée. Après tout ce que Stu leur a fait subir ces derniers mois, ce sera la goutte, et sans penser aux conséquences, Drew lui tirera une balle dans la tête pendant son sommeil.

Mécanismes de défense

À Clanton, Mississippi, tuer un membre des forces de l’ordre rime presque toujours avec peine capitale. Car oui, Stu était flic. L’un des plus appréciés et des plus efficaces de la région, en plus.

Peu importe la façon dont Stu se comportait en privé, Drew n’a donc pas grand chance d’être acquitté et de s’en sortir. Mais c’est sans compter sur la détermination et la compétence de son avocat, Jake Brigance, qui fera vraiment tout son possible pour le tirer de ce mauvais pas.

Pas de doute, il s’agit là de l’un de nos Grisham préférés.