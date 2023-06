Être propriétaire doit rester accessible à la classe moyenne

Les propriétés sont de moins en moins abordables au Canada. Au-delà des nombreux témoignages personnels, c’est un fait chiffré et documenté. Quelques reportages des derniers jours posent la question : combien faut-il gagner pour se payer une maison dans les grandes villes du Canada ? Les réponses sont effarantes.

Au Québec, il faudrait gagner presque 100 000 $ et plus pour avoir accès à la propriété. Sur l’île de Montréal, c’est plus du double.

Le coût des maisons a grimpé 48 % plus vite que les revenus de la population entre 2015 et 2023. Un rapport de la RBC disait l’automne dernier que l’immobilier n’avait jamais été aussi inabordable au Canada. L’étude comparait le coût des hypothèques par rapport aux revenus des ménages.

Le problème n’est pas unique au Canada. Le ratio entre le prix des maisons et le salaire médian est à son pire aux États-Unis ou au Royaume-Uni aussi. Mais le Canada a quelque chose de spécial : l’espace.

Anormal au Canada

Même en excluant les kilomètres carrés difficilement habitables du Grand Nord, le Canada est un pays qui jouit d’un immense territoire. Rien à voir avec les pays d’Europe. Et le territoire, c’est la matière première initiale pour construire, la contrainte numéro un dans plusieurs pays.

Il ne devrait donc pas y exister une telle rareté de logements au Canada. Parce que c’est la rareté qui met une pression à la hausse sur les prix. Le coût de l’habitation au Canada explose parce qu’il en manque. Des condos, des appartements, des maisons grandes et petites, il faut en construire davantage.

Le problème interpelle tous les niveaux de gouvernement. Pour l’instant, leurs réglementations lourdes accroissent la complexité et le coût de construire. Comme en d’autres matières, à ce jour les gouvernements font plus partie du problème que de la solution.

Gouvernements qui nuisent

Sur la scène fédérale, il faut donner le crédit à Pierre Poilievre pour avoir mis le sujet à l’avant-scène. Cependant, son discours demeure assez superficiel sur les solutions. Il se limite à pointer du doigt les empêcheurs de tourner en rond dans la bureaucratie. S’il présente à l’élection un plan crédible et complet, il trouvera écho dans la population.

À Québec, le gouvernement Legault n’est pas champion en matière de logement. Et lorsqu’il est poussé par l’opposition, c’est du logement social qu’on réclame. La solution doit être bien plus large et inclure de la construction privée.

Le Québec est encore un peuple de locataires, avec 10 % de moins de propriétaires qu’ailleurs au Canada. L’accès à la propriété devrait être une priorité pour un parti qui se dit champion de la classe moyenne.

Quant aux municipalités, elles méritent le bonnet d’âne pour le manque de logements. Les maires aiment faire des discours à la mode sur l’étalement urbain et les quartiers de demain. Les amis, votre problème numéro un, c’est que toutes vos contraintes ont contribué à une pénurie historique d’habitations.