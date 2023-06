Kiss, Iron Maiden et bien d’autres, de stars du rock à restaurateurs

En avez-vous assez de toujours vous attabler aux mêmes restaurants quand vous séjournez en Floride ? Pourquoi ne pas faire changement et essayer autre chose ?

Savez-vous que plusieurs grands noms de la musique sont propriétaires de restaurants au Sunshine State ? Croyez-le ou non, le batteur légendaire d’Iron Maiden, le Britannique Nicko McBrain a ouvert un restaurant à Coral Spring. Une nouvelle qui devrait plaire aux « métalleux » d’entre vous ! Aussi, Gene Simmons et Paul Stanley du groupe culte Kiss possèdent cinq restaurants en Floride. Et ils ne sont pas les seules grandes stars du monde de la musique à s’être lancés dans la périlleuse aventure de la restauration. Plusieurs autres, comme Gloria Estefan ou Joey Fatone, anciennement du groupe NSYNC, sont également à la tête d’établissements gourmands qui ont pignon sur rue en Floride. Mais comment s’appellent ces restaurants ? Où sont-ils situés en Floride ? Qu’est-ce qu’on y sert ? Voici toutes les réponses à vos questions.

Rock N’ Roll Ribs

Coral Springs

Avis aux amateurs d’Iron Maiden ! Nicko McBrain, le célèbre batteur du groupe, est copropriétaire d’un restaurant à Coral Springs, un peu à l’ouest de Pompano Beach.

Il est maintenant citoyen américain et vit avec sa femme, Rebecca, à Boca Raton, à une trentaine de minutes au nord de Fort Lauderdale.

En plus d’être un mordu du golf, McBrain est un fan fini de cuisine au barbecue, en particulier celle des côtes levées.

En 2009, il a ouvert ce restaurant avec son ami de longue date, le musicien et entrepreneur Mitch Tanne. Selon l’avis de plusieurs critiques, McBrain aurait réussi son pari avec ses réputées et délicieuses recettes pour barbecue. Quand on lui demande son secret, il répond sans hésiter que c’est la sauce qui fait toute la différence !

Fait amusant, les noms attribués à quelques-uns de ses plats sont inspirés des œuvres du groupe Métal. À titre d’exemple, on propose le Final Frontier Dog, dont le nom rappelle bien sûr le titre de leur quinzième album, Final Frontier. C’est une saucisse de 30 cm de long, enrobée de bacon et farcie de cheddar, le tout accompagné de frites, de chili, d’oignons grillés et de salade de chou.

Il y a aussi le Appetite of the Beast Challenge, en référence à leur troisième album, The Number of the Beast, un plat gargantuesque pour la modique somme de 72 $ ! Celui-ci consiste en un carré et demi de côtes, d’une livre de viande de porc et de bœuf, d’un demi-poulet et d’un tas de frites, de haricots, de salade de chou, de maïs et de Texas toast, une tranche de pain deux fois plus épaisse que la normale. Aussi, si vous arrivez à ingurgiter tout ça à vous seul, ce plat vous sera offert gratuitement, et vous recevrez un t-shirt !

Un petit musée

À quoi ressemble le restaurant ? Il s’agit d’une grande salle avec une cuisine ouverte et de nombreux écrans géants où sont diffusés la plupart du temps des concerts d’Iron Maiden et d’autres groupes rock. Il sert également de petit musée rappelant les grands moments de la carrière du groupe avec des photos, des disques de certification et plusieurs objets et instruments de musique ayant appartenu au groupe. Selon des employés à qui nous avons parlé, quand McBrain est chez lui, en Floride, il en profite parfois pour venir faire un tour.

Mais si vous voulez être certain de le croiser, il vaut mieux dans ce cas assister à leur événement anniversaire qui se déroule tous les ans au début du mois de décembre, dans le stationnement du restaurant. Lors de cette célébration, McBrain donne un spectacle intimiste avec son groupe Titanium Tart, où sont invités plusieurs autres artistes.

En décembre prochain, le restaurant fêtera son quatorzième anniversaire.

Rock & Brews

Plantation, Kissimmee, Wesley Chapel, Orlando, Ovieda

Paul Stanley et Gene Simmons du légendaire groupe Kiss, sont aussi restaurateurs. Avec trois partenaires, ils sont à la tête de la chaîne Rock & Brews, qui possède près d’une vingtaine de restaurants aux États-Unis, dont plusieurs en Floride, soit à Kissimmee, Orlando, Wesley Chapel, Oviedo et un tout nouveau qui vient d’ouvrir à Plantation.

La marque serait née quand le promoteur de tournées de concerts, Dave Furano, et son frère, Michael Zislis, se trouvaient dans les coulisses avec Paul Stanley et Gene Simmons, du groupe Kiss.

Selon le site web de l’entreprise, Furano aurait demandé aux rockeurs : « Qu’y a-t-il de mieux que le rock et la bière ? ». Et c’est à partir de cette discussion autour de la bière et du rock que cette drôle d’aventure aurait débuté.

Une poutine à la Kiss

Cette chaîne se targue d’offrir de la cuisine américaine variée. À titre d’exemple, le menu comprend sept recettes de hamburgers artisanaux, incluant le fameux Alice Cooper Hamburger (pain brioché, fromage à tartiner au poivre, piments frais frits, oignons croustillants, sauce piquante appelée Alice Cooper Poison).

On y sert aussi des ailes de poulet, des pâtes, des fruits de mer, des salades et bien plus encore. Bref, ce n’est pas le choix qui manque. On retrouve même un plat qui rappelle un peu la poutine. Il est composé de frites avec fromage et bacon fumés au bois de pommier accompagnés d’une vinaigrette ranch. Ces établissements offrent un service de bar complet avec une grande sélection de bières artisanales internationales et locales, et des vins locaux.

Plusieurs écrans géants diffusent certains des plus grands concerts rock de l’histoire, des vidéos et des événements sportifs. L’atmosphère est unique grâce à un éclairage rappelant celui des concerts rock.

Chaque resto est décoré d’œuvres représentant les grandes légendes de la musique rock. Quelques détails dignes de mention : il y a de grandes terrasses où il est possible de s’attabler. La chaîne a aussi pensé aux enfants, et par ricochet aux parents, en installant une aire de jeux, et de plus, on accepte même les chiens. Le calendrier de chacun des restaurants vaut la peine d’être consulté, car on y présente des spectacles de musique à certains moments. Bien sûr, pas ceux de Kiss, hélas, mais vous pouvez quand même y entendre des prestations d’artistes talentueux.

Fat One’s

Orlando

Joey Fatone, ça vous dit quelque chose ? Il était membre de NSYNC, un groupe extrêmement populaire des années 1990. Comme Mark Wahlberg, anciennement des New Kids on the Block, est à la tête de Wahlburgers, Joey a décidé de se lancer dans la restauration rapide, mais à une bien plus petite échelle, en créant Fat One’s, exclusivement réservé aux différentes façons d’apprêter les hot dogs ! Le résident d’Orlando a d’abord ouvert un petit kiosque (fermé depuis) au centre commercial Florida Mall. C’est maintenant grâce à un camion de rue qu’il fait découvrir ses spécialités, qu’il s’agisse de hot dogs sauce chili, de ceux garnis de porc effiloché fumé au hickory ou alors de son grand classique, le fameux Fat One’s, une saucisse de bœuf de 30 cm de long, garnie d’oignons, de ketchup, de moutarde et de relish. Pour dessert, Joey Fatone nous invite à goûter ses glaces italiennes ! Comme le camion de rue se déplace fréquemment, il faut consulter le site pour connaître ses allées et venues. Alors place à la musique et à la bouffe !

Estefan Kitchen Express

Miami international Airport

Quand vous circulerez au terminal D de l’aéroport international de Miami, vous devriez apercevoir l’Estefan Kitchen Express.

Ce petit comptoir-lunch, spécialisé dans les sandwichs cubains appartient à la chanteuse cubano-américaine Gloria Estefan et à son mari, Emilio Estefan. Le couple possède également un autre restaurant avec une table plus élaborée, l’Estefan Kitchen, mais cette fois à Kissimmee, à quelques pas des parcs de Disney World. Cet établissement est de plus reconnu pour la qualité des spectacles présentés chaque soir, invitant les clients à se déhancher au rythme de la musique.

Enfin, les Estefan sont aussi les propriétaires du très bel hôtel Costa d’Este Resort & Spa à Vero Beach et du Cardozo Hotel à South Beach.

