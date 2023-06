Kourtney Kardashian est enceinte de son quatrième enfant

La vedette de téléréalité Kourtney Kardashian attend un premier bébé avec son mari, Travis Barker, batteur du groupe Blink-182, selon plusieurs médias américains. Il s’agira du quatrième enfant pour la femme de 43 ans.

L’aînée de la populaire famille américaine Kardashian a annoncé la nouvelle à son mari vendredi soir, lors d’un concert du groupe Blink-182 à Los Angeles. Elle aurait tenu une affiche où il était écrit «Travis, je suis enceinte» avant de rejoindre son amoureux pour l’embrasser devant la foule.

Cette grossesse survient plus d’un an après le mariage de la vedette américaine avec le rockeur en Italie. Le couple essayait d’avoir un enfant depuis quelque temps, selon des propos rapportés dans l’émission de téléréalité The Kardashians.

Ce nouveau bébé se joindra aux trois enfants de Kourtney avec son ancien conjoint Scott Disick: Mason Disick, 13 ans, Penelope Disick, 10 ans, et Reign Disick, 8 ans. Le batteur avait aussi deux enfants: Landon Barker, 19 ans, et Alabama Barker, 17 ans.