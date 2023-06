La carrière de Patsy Gallant en 5 photos souvenirs

Chaque semaine, Le Journal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste, par le biais de quelques photos souvenirs.

Il y a 20 ans

Photo d'archives

Avec Nancy Martinez, lors de la conférence de presse du festival annuel LGBT Divers/Cité en 2004, événement qui attirait les foules à Montréal, notamment grâce à sa populaire Mascara, Nuit des drags (queens), spectacle créé par Mado Lamotte. Avec ses succès tels Sugar Dady et Besoin d’amour, Patsy Gallant, la reine du disco, était très attendue.

Chanter en France

Photo d'archives

La belle Patsy, à 55 ans, en 2003, de passa-ge au Québec. Depuis plusieurs années, elle partageait son temps entre Paris et Montréal, interprétant notamment le rôle de Stella Spotlight dans l’opéra-rock Starmania de Luc Plamondon et Michel Berger. Elle était désormais coach de chant à la populaire émission française Star Academy.

En pleine ascension

Photo d'archives

Janvier 1975, Patsy Gallant, 26 ans. Native de Campbellton, Nouveau-Brunswick, elle avait fait partie des Gallant Sisters avec ses sœurs ainées dès l’âge de 5 ans, entrepris une carrière solo à 18 ans, et lancé ses premiers albums à l’âge de 22 ans.

Disco queen

Photo d'archives

Patsy Gallant en 1977, meilleure chanteuse de l’année aux prix Juno canadiens. Son succès From New York to L.A. la mélodie de Mon pays de Gilles Vigneault adaptée en disco, faisait danser les jeunes de plusieurs pays du monde. Elle avait assuré les premières parties du parrain du soul, James Brown, quelques années plus tôt.

Consécration

Photo d'archives

En compagnie de l’animateur Michel Girouard, alors que Patsy venait d’être nommée meilleure chanteuse disco de l’année par le célèbre regroupement de DJ, Canadien Record Pool. Grosse année que 1978, alors qu’elle obtenait également sa propre émission télé The Patsy Gallant show à CTV, à l’aube de ses 30 ans.

♦ Patsy Gallant, 74 ans (75 le 15 août), a récemment lancé « l’album de sa vie », To Exist And Be Heard, un album bilingue qui mijotait depuis 22 ans, et dont elle signe la majeure partie des paroles et musiques. Elle propose dix-huit chansons éclectiques, y chante ses amours, les hommes, ses sœurs, son fils. En vente (CD et numérique) sur la boutique en ligne de la chanteuse patsyboutique.com.

♦ On peut voir sur YouTube le clip de Patsy Gallant Mon bel indifférent ou en anglais Around the world. Il y avait 70 ans qu’elle n’avait pas enregistré de clip.

♦ La chanteuse a lancé en 2020 son autobiographie, Ma vie en technicolor, qui raconte comment des succès tels que Sugar Daddy et From New York to L.A. l’ont consacrée reine du disco.

♦ Patsy, la comédienne, est de la série web De Pierre en fille, incarnant la mère de Patrice Robitaille. À revoir sur ici.tou.tv. Aussi du documentaire D.I.S.C.O. sur le courant musical électrisant des années 70. À revoir sur TVA+ qub.ca.