Le carillon de l'oratoire Saint-Joseph fait son grand retour

Le retour de l’imposant carillon de l’oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal a été célébré samedi matin à Montréal, après une absence de quatre ans pour une restauration majeure en France.

«Cet instrument fait notre fierté, car il constitue un élément patrimonial unique au Québec. Des chants sacrés aux airs de folklore, des mélodies anciennes au répertoire contemporain, leurs voix ravissent tous les auditeurs», a fait valoir père Patrick Vézina, directeur des Associés du frère André par voie de communiqué.

Ce «grand moment» a été souligné samedi matin lors d’une cérémonie, durant laquelle père Mario Lachapelle et père Claude Grou ont procédé à la bénédiction du carillon.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Ses 56 cloches ont été démontées en 2018 et envoyées l’année suivante en France, en marge d’un grand projet d’aménagement impliquant entre autres la construction d’un nouveau pavillon d’accueil, la rénovation d’un espace muséal et l’aménagement du dôme de la basilique.

Joint par Le Journal, un responsable des relations publiques a affirmé que le coût de la restauration du carillon demeurait «confidentiel».

D’abord pour la tour Eiffel

En plus de la restauration des cloches déjà existantes, six autres sont ajoutées, grâce au «succès» d’une campagne de financement de l’Oratoire.

«Les 62 cloches de bronze forment un instrument dont le poids totalise près de 19 000 kg. La cloche la plus imposante, le bourdon, pèse 3600 kg tandis que la plus petite ne pèse que 5 kg», écrit l’Oratoire dans son communiqué.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Il faut savoir que le carillon, créé dans l’ensemble par la Fonderie Paccard, était d’abord destiné à la tour Eiffel. En 1955, il a été prêté à l’oratoire Saint-Joseph dans le cadre de son 50e anniversaire, puis des donateurs l’ont ensuite offert.

Automne 2023

Avis aux curieux, les cloches seront «exceptionnellement» exposées ce week-end sur la terrasse devant la crypte de l’Oratoire. Elles seront hissées le 19 juin dans les hauteurs du nouveau pavillon d’accueil.

Le carillon sera fonctionnel dès l’ouverture du pavillon à l’automne.

«La reconstruction du carillon le rendra beaucoup plus performant et l’ajout des six cloches permettra d’élargir le répertoire musical. C’est un grand privilège pour moi de jouer à nouveau sur ce fabuleux instrument, unique au Québec», a affirmé la carilloniste titulaire, Andrée-Anne Doane.