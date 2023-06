Le fabricant de pneus Bridgestone met toute la gomme pour revenir en F1 dès 2025

C’est un dossier «impressionnant» que Bridgestone aurait présenté aux autorités de la Formule 1 pour devenir le fournisseur exclusif de pneus et ainsi damier le pion à sa rivale Pirelli dès 2025.

Le fabricant italien, qui détient le monopole depuis 12 ans, n’a pas réagi à ces rumeurs de plus en plus persistantes, mais il maintient sa volonté de poursuivre son aventure en F1.

Selon la BBC, des pilotes et non les moindres, Lewis Hamilton et Fernando Alonso, seraient très enthousiastes à l’idée de renouer avec la bannière nippone.

Ces deux champions du monde ont roulé à bord de monoplaces chaussées de pneus Bridgestone de 2007 à 2010 et ils se rappellent cette belle époque où ils pouvaient pousser à fond leur monture sans crainte de surchauffe des pneus.

Vers une guerre de pneus?

Il reste maintenant à savoir si la F1 serait disposée à accepter un deuxième fournisseur à partir de 2025, ce qui relancerait la guerre des pneus connue dans le passé.

La saison 2006 a été la dernière où deux fabricants, Bridgestone et Michelin, se sont affrontés sur les circuits de la F1.