Nicola Peltz et Brooklyn Beckham sont anxieux

Nicola Peltz et Brooklyn Beckham ont abordé leurs problèmes d'anxiété.

Lors d'une entrevue avec leur amie proche Selena Gomez pour Wondermind, la chanteuse a demandé au couple marié s'ils étaient touchés, comme elle, par l'anxiété.

«Je pense que nous souffrons tous les deux d'anxiété. Je ressens assurément de l'anxiété et je pense que c'est quelque chose contre lequel je lutte vraiment», a répondu l'actrice de 28 ans, expliquant que les mensonges sur internet la déprimaient particulièrement. «Si [les gens] commentent mon apparence et tout ça, ça ne me dérange pas, a-t-elle expliqué. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est quand ils disent quelque chose de tellement faux et que ce n'est qu'un mensonge flagrant, et je veux répondre et dire simplement: "Ce n'est tout simplement pas vrai". Et j'aimerais qu'ils connaissent la vérité. Ça me blesse, sincèrement. Mais j'essaie de l'ignorer.»

La chanteuse de 30 ans a ensuite incité le fils de David et Victoria Beckham à partager son expérience en déclarant que les hommes «ne parlent pas assez du stress et de l'anxiété».

Le jeune homme de 24 ans a admis qu'il était aussi victime d'anxiété et a ajouté: «Je peux dire, littéralement, que ma femme est ma thérapeute. Nous sommes toujours ensemble, donc chaque fois que j'ai quelque chose en tête, si ça me stresse, nous sommes très doués pour communiquer.»

Nicola Peltz et Brooklyn Beckham se sont mariés en avril 2022.