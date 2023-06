Oui, une piscine gonflable de qualité coûte moins de 200 $ (à condition de bien l’entretenir!)

Les chaleurs de mai vous ont fait prendre une décision : vous voulez une piscine gonflable. La perspective de vous rafraîchir sans tordre votre portefeuille est alléchante. Voici un petit guide avant de faire votre achat.

La variété de piscines disponibles est grande, allant des piscines peu profondes pour tout-petits jusqu’aux piscines autoportantes de grandes dimensions (de 8 à 15 pieds) qui ressemblent presque à des hors terre.

CRITÈRES D’ACHAT

Dimensions qui correspondent à ses besoins

D’abord, on évalue nos besoins afin de déterminer la dimension et la hauteur d’eau recherchée. Quelle sera l’utilisation de la piscine ? Sera-t-elle pour les enfants ou pour toute la famille ? Se baignera-t-on seulement pour se rafraîchir ou pour nager ?

L’épaisseur et la qualité de la toile

L’épaisseur et la qualité de la toile influencent sa résistance, mais aussi sa durée de vie. Deux données à vérifier : l’épaisseur du matériel et le nombre de couches.

Méthode pour gonfler et vider la piscine

Les valves permettent de gonfler la piscine avec une pompe (achat utile !). Quand une piscine présente plusieurs sections qui se gonflent séparément, le support est amélioré et on peut plus facilement trouver une potentielle fuite !

Un bouchon de vidange pour la vider est un aspect pratique pour les plus petites piscines. S’il n’y en a pas, cela veut dire que vous devez la pencher pour enlever l’eau, ce qui risque de l’endommager.

Système de filtration adéquat

Un système de filtration évite que l’eau tourne au vert et qu’on doive la changer trop souvent (et la gaspiller !). Certaines piscines sont vendues avec l’équipement nécessaire, d’autres non, ce qui influence parfois le prix. C’est un achat important pour toute piscine qu’on ne vide pas après l’utilisation.

DURÉE DE VIE ET RANGEMENT

Même si on ne veut pas penser à la fin de l’été tout de suite, elle viendra, et il faudra à ce moment-là remiser notre piscine. Après l’avoir vidée et lavée, on la fait sécher complètement avant de la plier et la ranger dans sa boîte d’emballage ou dans un bac ou un sac étanche, dans un endroit sec et pas trop froid.

Une piscine gonflable fera votre bonheur pendant plusieurs saisons si elle est installée sur un sol plat et exempt d’aspérité, si on respecte les règles d’utilisation et si on la range avec soin.

Finalement, la garantie du fabricant n’est applicable que si les instructions d’installation et d’utilisation sont bien respectées. Alors, on les lit avant de patauger dans l’eau, même si on a hâte !

Les 5 règles d'or d'installation d'une piscine gonflable

1. Toujours installer sa piscine sur une surface très plane. Préparer le sol est primordial. Il doit être plat et sans cailloux, racines ou objets pointus susceptibles d’endommager le fond de la piscine.

2. Lire toutes les instructions avant de se lancer dans l’installation. Et les suivre ! Même chose au moment de la ranger !

3. Ne jamais remplir une piscine au-delà des limites prévues par le fabricant et ne pas surpasser le nombre de personnes (ou le poids) maximal permis.

4. Faire attention aux parois en veillant à ne pas les écraser, ni les enjamber en les compressant, etc.

5. Ne pas laisser une piscine non gonflée au soleil.

Sécurité, toujours!

Une piscine gonflable et démontable n’échappe aucunement à la réglementation en vigueur. Une piscine de plus de 60 cm de profondeur (24 pouces) doit être protégée par une clôture. C’est aux propriétaires d’assurer la sécurité de leur installation et de connaître les règles à suivre.

Le gouvernement du Québec a émis des directives selon les différents types de piscines. Une piscine démontable avec des parois souples (gonflables ou non) de moins de 1,4 mètre de hauteur doit être entourée d’une clôture de 1,2 mètre et être installée à une distance d’au moins un mètre d’une structure ou d’un équipement fixe qui pourrait être escaladé pour y avoir accès. Si les parois sont plus hautes, l’accès à la piscine doit tout de même présenter d’autres dispositifs sécuritaires.

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a créé des formulaires d’évaluation de conformité au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite). Il est important de respecter la réglementation (et celle de votre ville) autrement, l’amende peut être de quelques centaines de dollars... soit plus cher que votre installation !

Comme les enfants peuvent se noyer dans quelques centimètres d’eau, il ne faut jamais les laisser seuls dans la piscine et on doit vider la piscine après l’utilisation afin de ne jamais laisser un plan d’eau sans surveillance.

PENSEZ-Y !

Au Québec, 10 % des noyades surviennent dans une piscine résidentielle.

(Source : Faits saillants sur les noyades et les autres décès liés à l’eau au Québec de 2009 à 2015 — édition 2020, Gouvernement du Québec)

Et du côté des assurances ?

Les piscines et les spas gonflables ne sont pas considérés comme des installations, mais comme des biens meubles. Ils font donc partie de votre assurance habitation. Si un dégât survient chez votre voisin, ce sera la portion responsabilité civile de votre assurance qui sera impliquée alors que si les dégâts sont causés chez vous, ce sera plutôt votre assurance habitation. Il est bon de vérifier tout de même pour mettre les choses au clair. Certaines conditions peuvent exister, comme celle de bien l’entreposer pendant l’hiver.

5 modèles à comparer

Les atouts des piscines gonflables sont nombreux. D’abord, leurs prix (souvent entre 90 et 200 $) sont beaucoup moins élevés que ceux des piscines hors terre ou creusées. Beaucoup de choix sont disponibles dans différentes dimensions et formes. Et sans trop de délais ! (Parfait pour les décisions prises sur le coup de la prochaine canicule... parce qu’elle viendra !) Finalement, leur installation facile rend leur utilisation simple et flexible. Eh oui, on pourrait l’utiliser à la maison comme l’apporter au chalet lors des vacances.

Photo tirée du site de Réno-Dépôt

Piscine Intex Swim Center avec banc intégré

Dimensions : 90x86 po (environ 8 pieds)

Profondeur : 31 po

Capacité : 156 gallons

84,73 $ — Réno-Dépôt (jusqu’au 12 juillet)

Un lounge aquatique, voilà sa promesse ! Les adultes profitent du banc intégré ainsi que de l’appui-tête pendant que les petits évacuent leur trop-plein d’énergie ! Conçue en PVC durable de bonne qualité, elle est aussi équipée de deux chambres à air distinctes avec valves, d’un bouchon de vidange, de pièces de réparation et d’une bâche protectrice. Toutefois, beaucoup d’avis précisent qu’il est difficile de poser cette dernière sur la piscine à cause de l’appui-tête. Il suffirait de le dégonfler un peu pour y parvenir !

Photo tirée du site de Amazon

Piscine gonflable Semai

Dimensions : 118x72 po

Profondeur : 31 po

95,59 $ — Amazon

Une piscine aux atouts nombreux. Sa dimension, d’abord ! Assez grande pour 2 adultes et 2 enfants (Ou même pour une longue chaise flottante pour y lire !). Puis, l’épaisse toile en PVC de 0,4 mm, résistante aux rayures ou aux crevaisons. Mais pour parer à toute éventualité, on offre deux pièces de réparation. Comme le fond est aussi gonflable, le toucher est agréable et permet une protection contre les perforations. Ses parois sont solides grâce aux trois chambres à air individuelles. Le bouchon de vidange intégré permet de la vider (et de la ranger) plus aisément.

Photo tirée du site de Canadian Tire

Piscine à anneaux Summer Waves Quick Set

Dimensions : 12 pi

Profondeur : 30 po (hauteur)

159,99 $ — Canadian Tire

Voici une piscine autoportante, c’est-à-dire que seul le rebord supérieur est gonflé, faite d’un revêtement à 3 épaisseurs. Les parois se soulèvent et se stabilisent quand la piscine se remplit d’eau. Une pompe filtrante à cartouche est fournie et on trouve un bouchon de vidange qu’on raccorde à un tuyau pour déverser l’eau rapidement. On conseille de la ranger à l’intérieur dans un endroit au-dessus du point de congélation. Notez que plusieurs dimensions sont offertes, avec ou non une pompe filtrante. Vérifiez bien. En solde, on a vu cette piscine à 95,99 $ et la même en plus petit format (8 pieds) à 99,99 $.

Photo tirée du site de Canadian Tire

Piscine HydroForce Best Way

Dimensions : 13 pi

Profondeur : 33 po

199,99 $ — Canadian Tire

Il n’y a pas que le look élégant de cette piscine — avec son imprimé de rotin gris — qui peut charmer: ses propriétés le font tout autant. Ses parois sont robustes, résistantes et faites d’un agencement de 3 couches de PVC. Il suffit de gonfler le boudin supérieur et ensuite de remplir la piscine. Dû à sa dimension, le temps de remplissage est plus long, il faut s’y attendre ! Vendue avec une pompe filtrante, une pièce de réparation adhésive et un système de vidange.

Photo tirée du site de Walmart

Piscine Intex Easy set

Dimensions : 15 pi

Profondeur : 42 po

562,99 $ (en rabais) — Walmart

Parmi les plus grandes piscines autoportantes sur le marché. Idéal si on souhaite nager et non pas seulement se rafraîchir ! Tout est inclus (ou presque !), d’où le prix plus élevé ! Cet ensemble comprend — en plus de la piscine — une pompe filtrante, une échelle, un tapis de sol et une bâche de protection. Son revêtement propose 3 plis, ce qui maximise la résistance à la perforation. Plusieurs autres dimensions de piscines Intex Easy sont disponibles.