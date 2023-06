Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 18 juin qui valent le détour.

Baseball: Reds de Cincinnati c. Astros de Houston

Les Reds de Cincinnati sont tout simplement en feu par les temps qui courent. Les hommes de David Bell ont remporté leurs sept dernières parties et plus rien ne semble les arrêter. Samedi après-midi, ils ont donné une correction aux Astros de Houston en y allant d’un gain de 10 à 3. Grâce à cette victoire, l’équipe de l’Ohio talonne les Brewers de Milwaukee au premier rang de la division Centrale de la Ligue nationale. Ils ne sont plus qu’à un demi-match de s'emparer de la tête de la section. Les Reds ont la chance d’avoir dans leurs rangs l’un des plus beaux espoirs du baseball majeur, soit Elly De La Cruz. Le Dominicain a frappé huit coups sûrs en neuf matchs cette saison et il a également frappé un circuit à plus de 458 pieds du marbre. Les Astros de Houston connaissent une saison en montagnes russes et ils sont, en ce moment, au troisième rang de la division Ouest de la Ligue nationale, à quatre matchs et demi de la tête.

Prédiction: Victoire des Reds de Cincinnati - 2,30

Tennis: Jan-Lennard Struff c. Frances Tiafoe

Frances Tiafoe (12e joueur au monde) en sera à une deuxième finale cette saison. Il avait triomphé au Tournoi de Houston, en avril dernier, par une victoire en deux manches identiques de 7-6 contre l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (32e raquette mondiale). Pour cette grande finale, Tiafoe affronte l’Allemand Jan-Lennard Struff (24e joueur mondial). Les deux joueurs se sont déjà affrontés à deux reprises en carrière et ils se sont séparé les honneurs. Un des avantages qui risquent de jouer pour Struff est que la foule sera derrière lui, puisque le Tournoi de Stuttgart se déroule dans son pays natal, l'Allemagne.

Prédiction: Victoire de Jan-Lennard Struff (1,89)

Football: Tiger-Cats de Hamilton c. Argonauts de Toronto

Les champions en titre de la Coupe Grey, les Argonauts de Toronto, disputeront leur premier match de la saison dimanche, face aux Tiger-Cats de Hamilton. La semaine dernière, Hamilton a subi une défaite de 42 à 31 contre les Blue Bombers de Winnipeg, à l’issue de leur duel inaugural de la saison. L’an dernier, les Argos ont remporté trois des quatre rendez-vous entre les deux formations. De plus, Toronto a remporté ces trois matchs contre son rival ontarien par un écart de 14 points et plus.

Prédiction: Victoire des Argonauts de Toronto - 2,20.