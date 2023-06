Pour la 26e fois

Photo fournie par Guy Rainville photographe

Pas moins de 400 personnes ont participé, le 5 juin sur la scène du Grand Théâtre de Québec, à la 26e présentation des Homardises au profit de la Fondation Cité-Joie. Pour une deuxième année, l’évènement était sous la coprésidence d’honneur de Claude Savard, RBC Banque Royale du Canada, et de William Trudel, Trudel Corporation. Un encan interactif et un autre, cette fois à la criée, ont permis de gonfler à 170 000 $ les profits générés par cette soirée appréciée de tous et toutes. Sur la photo, dans l’ordre habituel : William Trudel, Denis Savard, directeur exécutif de la Fondation Cité-Joie, Jessie Boissonneault, présidente du comité organisateur des Homardises, Pierre Brochu, président de la Fondation Cité Joie, et Claude Savard.

La retraite peut attendre

Photo fournie par la famille

Originaire de Lévis et toujours très attaché à sa terre natale, Jean-François Provençal (photo) a suivi les traces de son père et est toujours très impliqué dans différents organismes. Depuis plus de 30 ans, il œuvre au parlement de Québec dans différentes fonctions. Véritable bourreau de travail, il occupe toujours le poste de chef de cabinet et secrétaire particulier du Lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable J. Michel Doyon. Jean-François célèbre aujourd’hui son 65e anniversaire de naissance. Le golf et les voyages font partie de ses loisirs. Selon ses proches, et bien que sa famille soit ce qu’il y a de plus important, il semble bien que la retraite ne soit pas pour demain. Bonne fête.

35 ans de mariage

Photo fournie par la famille

La tradition se poursuit. Jacques Rouleau et Linda Aubé (photo), du quartier Neufchâtel à Québec, sont de retour dans ma chronique pour une troisième fois en 10 ans. La première fois en 2013, c’est leur 25e anniversaire de mariage, la deuxième fois, en 2018 pour leur 30e, et les revoici cette année avec une journée d’avance (ils se sont mariés le 18 juin 1988), cette fois pour leurs 35 ans de mariage. Parents d’un garçon, Jacques Junior (Sara), et grands-parents de deux belles petites filles (Elena et Florence), ils sont toujours amoureux et jeunes de cœur. Félicitations à vous deux et rendez-vous dans 5 ans pour le 40e.

Acquisition

Photo fournie par Bernier Beaudry

Me Jérôme Beaudry, président du cabinet d’avocats et notaires d’affaires Bernier Beaudry, m’annonce que l’équipe de Vachon et Associés Notaires de Sainte-Marie se joint à leur cabinet, poursuivant ainsi l’expansion de l’entreprise dans la région de Chaudière-Appalaches et consolidant leur présence en Beauce. Bernier Beaudry est une corporation d’avocats et de notaires d’affaires fondée à Québec en 1950, établie en Beauce depuis 2002 et à Thetford depuis 2019. Vachon et Associés, en affaires depuis maintenant 50 ans, a son bureau à Sainte-Marie en Beauce. Sur la photo, de gauche à droite : Mme Manon Turmel, M.A.P. avocate, directrice générale de Bernier Beaudry ; Me Jérôme Beaudry, avocat, président de Bernier Beaudry ; Me Bruno Vachon-Rhéaume, notaire, président Vachon & Associés, Notaires, et Me Renald Vachon, notaire, vice-président Vachon & Associés, Notaires.

Anniversaires

Photo tirée de sa page Facebook

Sam Hamad (photo), ex-député et ministre québécois, vice-président principal chez Globatech, 65 ans... Samuel Blais, ailier gauche des Blues de St-Louis, champions de la Coupe Stanley de 2019, 27 ans... Venus Williams, joueuse de tennis américaine, 43 ans... Stéphane Fiset, gardien de but (1989-02 : Nordiques, Avalanche, Kings, Canadiens), 53 ans... Robert Sauvé, ex-gardien de but de la LNH et agent de joueurs, 68 ans... Fabienne Thibeault, chanteuse québécoise, 71 ans... Pierre Beaudoin, ex-directeur principal services techniques, CAAQuébec, 71 ans... Mike Milbury, défenseur de la LNH (1975-87) avec les Bruins, 71 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 17 juin 2022 : Jean-Louis Trintignant (photo), 91 ans, acteur, réalisateur et pilote automobile français qui a mené pendant un demi-siècle une immense carrière au théâtre et au cinéma, de Et Dieu... créa la femme à Amour... 2020 : Jean Brousseau, 90 ans, acteur et comédien québécois (Dr Jérôme dans Les belles histoires des pays d’en haut) et président de l’Union des artistes du Québec en 1974-75... 2019 : Mohamed Morsi, 67 ans, ancien président égyptien issu des Frères musulmans... 2016 : Ron Lester, 45 ans, acteur américain (Varsity Blues)... 2014 : Dr Éric Dewailly, 55 ans, directeur du Centre de recherche du CHU de Québec, professeur à la Faculté de médecine de l’Université Laval et chercheur de renommée internationale en matière de santé publique... 2013 : Pierre-F. Côté, 85 ans, directeur général des élections du Québec (DGE) de 1978 à 1997... 2011 : Ronald France Archambeault, 74 ans, comédien québécois... 2010 : Alain Duclos, 50 ans, du Groupe Tanguay... 2008 : Jean E. Ryan, 71 ans, fondateur du Grand Prix de Trois-Rivières... 2007 : Serge Meunier Lancy, 83 ans, violoniste de Québec... 2004 : Gerry McNeil, 78 ans, gardien de but avec les Canadiens dans les années 1950.