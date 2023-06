Le premier train passager à hydrogène en Amérique du Nord officiellement sur les rails entre Québec et Charlevoix

Le premier train de passagers alimenté à l’hydrogène en Amérique du Nord a officiellement pris la direction de Charlevoix samedi matin. Ce train zéro émission qui n’émet que de la vapeur d’eau reliera Québec à Baie-Saint-Paul jusqu’en septembre.

«On est très fiers. C’est une vision d’innovation, mais c’est également le futur», a lancé la directrice générale du Réseau Charlevoix, Nancy Belley, à quelques minutes du voyage inaugural.

Le train d’une capacité de 120 personnes du constructeur français Alstom, qui fabriquera également le tramway de Québec, remplacera l’un des trois trains au diesel dans le cadre d’un projet pilote évalué globalement à près de 8 M$ et financé à la hauteur de 3 M$ par le gouvernement du Québec. L’appareil sera toutefois renvoyé en Allemagne à la fin de la saison estivale.

Le ravitaillement en hydrogène vert du Coradia iLint sera assuré par l’entreprise Harnois Énergies, qui fabrique ce type de carburant à Québec, par électrolyse de l’eau, avec de l’électricité.

«C’est historique ce qu’on vit aujourd’hui. Ce n’est pas qu’une petite balade en train, c’est un voyage dans le futur», souligne le député de Montmorency, Jean-François Simard.

«C’est porteur d’un projet de société extraordinaire et c’est un héritage fantastique que nous pourrons laisser à nos enfants», a-t-il ajouté.

Nicolas St-Pierre

Une vitrine pour Alstom

Le projet pilote sert de vitrine au constructeur français, qui voudrait éventuellement déployer des trains zéro émission permanents au Québec.

D’ailleurs, comme cette technologie peut être utilisée sur les rails existants, les coûts seraient moindres que l’électrification complète du réseau.

«Ce qu’on veut démontrer, c’est un écosystème de transport ferroviaire zéro émission. C’est une première en Amérique du Nord et c’est de bon augure pour le futur», a tenu à mentionner le directeur du centre d’innovation d’Alstom dans les Amériques, Éric Rondeau.

Nicolas St-Pierre

Un réseau complètement électrique

Alors que de nombreux pays comme la Chine et l’Inde se dirigent de plus en plus vers le développement d’un réseau ferroviaire 100% électrique, Éric Rondeau croit qu’il serait plutôt utopique d’envisager ce genre de vision à l’échelle du Québec en raison de la densité de la population.

«Dans un monde idéal, on pourrait électrifier l’industrie ferroviaire partout. La réalité est que dans les régions, la densité de la population ne le permet pas. Le compromis, c’est un train comme ça, qui peut fonctionner sur des lignes non électrifiées», précise-t-il.

Des trains à hydrogène pourraient un jour s’implanter de manière permanente sur les rails reliant Québec à Charlevoix.

«Il faudra voir comment est-ce que ça se passera cet été, mais c’est sûr que les prochains trains qu’on aimerait inclure dans nos flottes seraient des trains à l’hydrogène parce que comme je l’ai dit plus tôt, c’est l’avenir», soulève Nancy Belley.