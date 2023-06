PSPP: un exploit, mais des défis énormes

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a réussi un exploit rare en politique contemporaine au Québec.

Prendre un parti « au fond du fond » de la cale et réussir à l’en extirper pour devenir numéro 2 dans les sondages. Qu’on aime ou non PSPP, il faut bien le reconnaître.

Messie

On a déjà vu des chefs de type « sauveur » arriver à la tête d’un parti et propulser celui-ci instantanément au sommet des sondages. C’est le scénario qu’a connu Jean Charest en 1998.

St-Pierre Plamondon, lui, est très loin d’être un messie lorsqu’il arrive à la tête du PQ le 9 octobre 2020, avec 56 % des voix seulement, au troisième tour d’une cinquième course à la chefferie péquiste en 14 ans. En pleine pandémie.

Au départ, les chiffres des sondages ne bougent évidemment pas. Paul « St-Chose-Plamondon », comme le baptise Infoman, ou « Pierre St-Paul-Plamondon », comme l’appelle François Legault (de manière probablement intentionnelle), est non seulement inconnu, mais un non-élu.

La situation des partis d’opposition en pleine pandémie n’aide pas : ils sont relégués aux oubliettes. PSPP squatte tant bien que mal les lutrins de points de presse à l’Assemblée nationale, à titre d’« invité » des élus de son caucus.

Il y a un an, en juin 2022, le PQ était à 9 % dans les sondages. En juin 2023, il est à 23 %.

Fin décembre 2021, dans son analyse du baromètre des personnalités politiques, le collègue Rémi Nadeau note l’absence de St-Pierre Plamondon : « Au Parti Québécois, feu jaune ! Le nouveau chef, Paul St-Pierre Plamondon, n’est pas cité, contrairement à ses députés, Véronique Hivon et Pascal Bérubé. Il devra trouver une façon de se faire connaître. L’élection d’octobre arrivera vite. »

Un an plus tard, décembre 2022, Paul St-Pierre Plamondon se retrouvait en cinquième place dans le baromètre. Certes, sa hausse de notoriété dépend en partie de son élection dans Bourget où il a joué de chance (une adversaire qsiste s’est disqualifiée en volant des dépliants). Mais sa campagne avait été bien notée par les électeurs.

Puis, il y eut le dossier du serment, où il a tenu son bout, et une session où, malgré les trois députés et le peu de moyens, PSPP – et le PQ – a réussi à tirer son épingle du jeu. Et à conserver la cinquième place dans les résultats de notre baromètre publiés ce matin.

Défis

S’il veut continuer sur cette lancée et croître, la partie ne s’annonce toutefois pas facile. Comment ramener les jeunes qui ont déserté le PQ, comme l’indiquent les sondages ? Et comment rapatrier les souverainistes, qui représenteraient 37 % de l’électorat ?

Dans lequel on trouve un 39 % de « mous », réfugiés à la CAQ ; mais aussi des indépendantistes de gauche (35 %), à QS. Ces derniers détestent les accents identitaires du PQ. Et les premiers ne sont pas enthousiastes quant au référendum que promet PSPP dans un (théorique) premier mandat. S’il veut progresser, PSPP sera-t-il tenté de promettre un bon gouvernement ? Ou un report du référendum lorsque les « conditions gagnantes » se présenteront ? On ne se débarrasse pas aisément des dilemmes péquistes fondamentaux.