Rösti de crabe des neiges, aneth et crème fraîche

Cette recette de rösti de pommes de terre vous fera découvrir le crabe des neiges, véritable joyau des mers, sous de nouvelles saveurs. La texture croustillante et fondante du rösti, son côté salin et légèrement citronné, la touche d’aneth et la crème fraîche s’agencent à merveille sur le palais. Pas besoin de trouver le meilleur restaurant de fruits de mer de la ville pour vivre cette expérience gastronomique inoubliable.

Bon appétit!

► Cliquez sur ce lien pour consulter la version détaillée de la recette.