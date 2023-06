Tom Hanks a refusé le rôle principal de Quand Harry rencontre Sally

Tom Hanks a refusé le rôle principal de la comédie romantique culte Quand Harry rencontre Sally.

Lors d'une récente apparition dans le balado Table for Two With Bruce Bozzi, l'épouse de l'acteur de 66 ans, Rita Wilson, a révélé que celui-ci avait refusé le rôle parce qu'il était en cours de divorce et qu'il se sentait heureux d'être célibataire. «Les gens ne le savent probablement pas, mais on a proposé à Tom Quand Harry rencontre Sally, et il a refusé parce qu'il était en instance de divorce et qu'il était très heureux de ne plus être marié», a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté qu'à cette époque, son mari «ne pouvait pas comprendre qu'une personne en instance de divorce puisse se sentir autrement que simplement heureuse».

La comédie romantique de 1989, réalisée par Rob Reiner, mettait en vedette Meg Ryan et Billy Crystal, qui jouait un personnage ayant du mal à accepter la fin de son mariage.

Après la sortie de Quand Harry rencontre Sally, Tom Hanks a joué dans trois films aux côtés de Meg Ryan dans les années 1990: Joe contre le volcan, Nuits blanches à Seattle et Vous avez un message.

L'acteur de Forrest Gump a été marié à Samantha Lewes, la mère de ses deux enfants, de 1978 à 1987. Il est marié à Rita Wilson depuis 1988, avec qui il a deux enfants.