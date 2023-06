Trente ans de passion pour la descente de rivières au Québec et à l’étranger

DESBIENS | Lors de ma dernière tournée au Lac-Saint-Jean, j’ai eu la chance de rencontrer un passionné qui a consacré sa vie à ce qu’il adorait et à ce qu’il adore toujours, la descente de rivières. Il s’agit de Sylvain Alarie, propriétaire de H2O Expédition.

« Je revenais de l’Ouest canadien, après avoir travaillé un peu partout dans le monde au niveau rafting et kayak. Je suis arrivé dans la région du Lac-Saint-Jean avec un de mes amis, Stéphane Langevin, en 1993 », d’expliquer Sylvain.

« Nous avons fait des descentes sur huit rivières en sept jours. C’est là que j’ai compris le potentiel des rivières de la région. J’ai aussi constaté qu’il n’y avait aucune compagnie qui offrait des aventures sur ces rivières exceptionnelles, depuis 1988. C’est là que j’ai décidé de me lancer dans l’aventure. »

Dans les premières années d’opération, il se consacrait surtout au sport de l’heure, la descente de rivières en canot.

« Les premières années, on faisait beaucoup d’expéditions en canot, deux fois par semaine, et du rafting au travers, qui est devenu au fil du temps notre activité principale. Au début, cette activité était peu connue, mais avec le temps, les gens ont appris à l’aimer, si bien que nous sommes toujours là 30 ans plus tard. »

Le canyonisme en plus

Il a décidé de pousser plus loin en greffant des activités de canyonisme.

« Nous avons choisi d’y aller parce que maintenant, toutes les activités où on utilise des câbles comme les vias ferratas sont populaires. Nous avons vraiment développé un deuxième créneau qui vient s’ajouter à notre activité principale, le rafting », ajoute le propriétaire de H2O Expédition.

Il offre aussi la location d’équipements pour la pratique de différentes activités nautiques comme le kayak ou la planche à pagaie. Son entreprise emploie 10 personnes.

Un globe-trotter

Notre passionné a commencé ses aventures en 1982, en travaillant pour l’entreprise Nouveau Monde de Montréal. « Après cinq saisons avec cette compagnie, j’ai commencé à voyager notamment en Amérique centrale où j’ai travaillé trois saisons au Costa Rica pour une compagnie internationale. Elle m’a permis de travailler aussi en Suisse, en France et en Autriche, toujours dans les descentes de rivière. J’ai aussi travaillé en Australie.

« C’est ce qui s’est passé durant les 10-12 ans de mes débuts dans le domaine, alors que je me suis promené partout. »

S’il a choisi de s’installer dans la région du Lac-Saint-Jean, après toutes ces aventures, c’est pour le potentiel des rivières.

« Je trouve que la région a vraiment une valeur internationale. Nous avons un choix de rivières très intéressant. Même en eau basse, nous avons toujours de grosses rivières comme l’Ashuapmushaun, la Mistassibi ou la Mistassini, avec des conditions idéales.

« Nous pouvons toujours faire des expéditions sur ces rivières, même s’il manque d’eau ailleurs. C’est ce qui m’a poussé à m’établir ici. »

Il avoue que la Côte-Nord présente aussi un potentiel très intéressant.

« Le problème, c’est l’accès. Il faut utiliser l’hydravion ou l’hélicoptère, ce qui augmente les coûts de façon importante. Ici, nous pouvons nous rendre au point de départ en minibus ou en véhicule à quatre roues motrices. »

Si l’aventure vous tente de rencontrer ce passionné et de vivre une aventure, vous pouvez vous rendre sur le site aventure-expedition.com ou encore téléphoner au 418 346-7238 ou sans frais au 1 866 697-7238. Avant la pandémie, 45 % de sa clientèle était européenne. Maintenant, les Québécois(es) sont au rendez-vous.

