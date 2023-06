Un accident de montgolfière fait 7 blessés, dont 3 graves

Sept personnes ont été blessées, dont trois grièvement, dans l’incendie d’une montgolfière lors du décollage, tôt samedi matin, dans le canton de Zoug, dans le nord de la Suisse, a indiqué la police.

• À lire aussi: Pénurie de main-d'oeuvre: des robots utilisant l'intelligence artificielle à la rescousse des hôteliers en Suisse

• À lire aussi: [PHOTOS] Catastrophe évitée de justesse pour un village suisse menacé par éboulement gigantesque

Le ballon venait à peine de décoller vers 06h00 locales (04h00 GMT) du lieu dit Mattenboden dans la commune de Hünenberg, quand il a pris feu et est retombé brutalement au sol d’une faible altitude, précise un communiqué.

Les blessés sont quatre femmes et trois hommes âgés de 28 à 62 ans.

Deux femmes et un homme ont été grièvement blessés dans l’accident, dont les causes sont encore inconnues. Les quatre autres passagers ont été plus légèrement touchés.

Les pompiers de la ville ont pu éteindre rapidement le feu et sécuriser les lieux.

Les blessés ont été transportés à l’hôpital par les services de secours et des particuliers.

Le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) est chargé de l’enquête.

C’est le parquet fédéral qui est responsable d’éventuelles poursuites pénales, l’accident tombant sous le coup de la Loi fédérale sur l’aviation.