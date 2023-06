Une autre preuve que Shohei Ohtani est tout simplement dominant

Le porte-couleurs des Angels de Los Angeles, Shohei Ohtani, est sans aucun doute l’une des plus grandes vedettes du baseball majeur.

Ohtani excelle à la fois comme frappeur et comme lanceur.

Cette saison, il est au premier rang de son équipe dans huit catégories de statistiques en offensive. Le Japonais est premier dans la formation de Los Angeles au chapitre de la moyenne au bâton (,301), des circuits (22), des points produits (54), des triples (trois) et des buts volés avec 10. De plus, il possède les meilleures moyennes de puissance et de présence sur les buts de son équipe.

L’athlète de 28 ans domine dans plusieurs aspects au monticule cette saison. Il est en tête chez les lanceurs des Angels pour les victoires (6), la moyenne de points mérités (3,29), le nombre de manches lancées (82) ainsi que les retraits au bâton avec 105. Le numéro 17 a le meilleur ratio de retraits au bâton par neuf manches, le meilleur ratio de buts sur balles et de coups sûrs accordés par manche lancée.

Ohtani est également au premier rang au chapitre des circuits dans le baseball majeur avec 23.

Les Angels sont au troisième échelon de la division Ouest de la Ligue américaine avec un dossier de 40-32.