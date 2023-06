Une pomme de terre, du bacon, un BBQ: une recette qui vous mènera directement au paradis

Qui n’aime pas les pommes de terre farcies ? Nous connaissons tous la façon classique de faire la fameuse « patate au four », mais pourquoi ne pas repousser les limites de cet accompagnement pour en faire une star du BBQ ? Avec un extérieur fait de bacon croustillant et un centre moelleux et goûteux, ces pommes de terre voleront assurément la vedette. Laissez aller votre imagination pour ce qui est de la farce. Ici la recette demande du bacon émietté, mais utilisez ce que vous avez sous la main. Préparez vos invités à cette explosion de saveurs, et surtout, bon BBQ !

Portions : 4

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 2 h 15 minutes

INGRÉDIENTS

4 pommes de terre Russet

1 piment jalapeno, en dés

1 1⁄2 tasse de fromage cheddar, râpé

1⁄2 tasse de fromage mozzarella, râpé

1⁄4 tasse de bacon, cuit et émietté

3⁄4 tasse de crème sure

2 c. à soupe de beurre

4 oignons verts, ciselés

1 c. à soupe d’épices BBQ au choix + 1 c. à thé pour le mélange

8 tranches de bacon

1⁄2 tasse de sauce BBQ au choix

TECHNIQUE