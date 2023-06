Une Shania Twain en feu, en forme et divertissante

Un soupçon de rock, une bonne dose de pop accrocheuse et des éléments country, Shania Twain, c’est tout ça. Fidèle à ses habitudes, la reine du country, qui était en grande forme, a tiré dans toutes les directions lors de son passage au Centre Vidéotron.

Un Centre Vidéotron qui était rempli au maximum de sa capacité par ce samedi gris, froid, venteux et pluvieux.

L’artiste de 57 ans originaire de Windsor, en Ontario, était de retour à Québec après une absence de sept ans et demi. On retrouvait une foule diversifiée où les bottes de cowboy et le Stetson étaient, bien sûr, à l’honneur. Un public visiblement en mode festif et debout pour l'ensemble de la soirée.

Il y avait même des chapeaux de cowboy argentés et lumineux offert aux boutiques de souvenirs et il y en avait un grand nombre un peu partout dans l’amphithéâtre.

Vers 20h46, lorsque les lumières se sont éteintes, Shania Twain, chevelure blonde et verres fumés, qui lui donnaient un air de la Deborah Blondie Harry des années 80, est apparue en plein milieu du parterre.

Elle a lancé sa prestation avec la très pop Waking Up Dreaming de son plus récent opus Queen of Me. Certains spectateurs se sont retrouvés très très près de la chanteuse qui s’est exprimée en français tout au long de la soirée.

Sur l’écran, derrière la scène, une fusée, la fusée ST, se prépare à décoller. Les dernières secondes du compte à rebours défilent, les jets de fumée sortent du sol et c’est le décollage avec Up!

Shania Twain dévoile un nouveau costume qu'elle a conçu, ce qu'elle fera pour chacun des spectacles de la tournée Queen of Me.

Des effets visuels, de l'animation et des images de Shania et des musiciens défilent sur les écrans. Il y a un immense panneau lumineux avec les lettres Québec. Ça bouge, c’est coloré et c’est divertissant.

«C’est magique. J’ai planifié une énorme fête pour ce soir», a-t-elle fait savoir, répondant «Je t’aime» à un admirateur ou une admiratrice qui venait de lui faire une déclaration d’amour.

Shania Twain a ensuite pigé un peu partout dans son répertoire, tirant dans toutes les directions, accompagnée par quatre musiciens, dont le guitariste-violoniste Cory Churko, la batteuse Elijah Wood et deux choristes masculins.

Des succès avec Don’t Be Stupid (You Know I Love You), I’m Gonna Getcha Good!, avec une Shania Twain très aguichante sur une moto, (If You’re Not in it for Love) I’m Outta Here!, You’re Still the One et From This Moment On.

Des titres très pop avec Number One, Pretty Liar et la pièce titre de Queen of Me. Des chansons plus country comme Any Man of Mine et Giddy Up!, avec un décor de saloon. Et une pièce qui sonnait comme du Def Leppard avec Honey, I’m Home.

Près du public, elle a invité des fans de chaque côté de la scène durant From This Moment On et fait monter pour un selfie Stacy, une jeune femme du Nouveau-Brunswick qui a même chanté quelques lignes de Man! I Feel Like a Woman! Sympathique!

On a aussi eu droit à un «joyeux anniversaire» avec la foule pour Frédéric «M. Twain» Thiébaud, dont c’était la fête.

«C’est une soirée extraordinaire pour moi», a lancé la vedette de la soirée, en grande forme, avant de mettre un terme au concert avec les bombes That Don’t Impress Me Much, avec, en prime, le costume en léopard original de l’époque et Man! I Feel Like a Woman!

Robyn a de nouveaux amis

En début de soirée, la Canadienne Robyn Ottolini a elle aussi tiré un peu dans toutes les directions.

Entourée de quatre musiciens, dont trois guitaristes et un batteur, l’auteure-compositrice et interprète de 27 ans s’est certainement fait plusieurs nouveaux amis. Elle a lancé sa prestation de trente minutes avec All My Friends are Hot.

La jeune femme d’Uxbridge, en Ontario, qui a quatre EP et plusieurs simples à son actif, a connu un succès monstre en 2021 avec sa chanson F-150, une pièce devenue virale sur TikTok et qui cumule 31 millions d’écoutes sur Spotify. Un titre qu’elle a, bien sûr, interprété et qui semblait, malgré sa popularité, tout de même inconnu du public de Québec.

Les sonorités de Robyn Ottolini sont pop, rock et teintées de country grâce aux guitares.

Elle et ses musiciens ont livré un medley endiablé parcourant The Climb de Miley Cyrus, Dancing Queen d’Abba, Bad Reputation de Joan Jett et Timber de Pitbull.

«Si vous aimez ces chansons, vous êtes mon genre de monde», a-t-elle lancé, avant d’entamer cette série de chansons énergiques qui ont fait réagir le public.

La tournée Queen of Me se poursuit dimanche soir au Centre Bell. Il y a des supplémentaires le 24 octobre, au Centre Vidéotron et le 25 octobre au Centre Bell.