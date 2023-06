Voici pourquoi vos grillades de bœuf coûtent plus cher en 2023

Le prix du bœuf augmente chaque été – merci à l’offre et la demande. Le beau temps s’installe, les BBQ se font aller, mais cette année, parole de boucher, c’est pire que jamais.

«Ça n’a pas de sens», jure Mario Côté, co-propriétaire avec son neveu Mathieu de la Boucherie A. Côté, située juste au sud de Trois-Rivières.

La famille de ce bonhomme de 62 ans est dans la viande depuis 62 ans. Dans le village de Sainte-Eulalie, les Côté emploient aujourd’hui 22 personnes sur 900. Dire que Mario connaît tout le monde, c’est un euphémisme.

«C’est sûr que mes prix sont meilleurs qu’une boucherie en ville. J’ai un abattoir pis mes producteurs sont mes voisins», lance-t-il, fier et humble à la fois.

Malgré tout, ses prix gonflent. Lui le premier, il n’en revient pas. Ses steaks sont 6$ ou 7$ plus cher au kilo que l’an passé. Son bœuf haché est passé de 13,49$ à 16,49$.

Il n’est pas seul. «Dans le bœuf, honnêtement, s’ils augmentent encore les prix, je pense que les ventes vont couper drastiquement», prédit le propriétaire de trois boucheries situées à moins de 200 km de Sainte-Eulalie.

François Côté, aucun lien de parenté, est lui aussi dans la soixantaine. Sa réputation n’est plus à faire grâce à sa Boucherie Côté à Saint-Jérôme, Boisbriand et Laval.

Oui, on s’arrache ses coupes de bœuf, qu’il achète de JBS et de Carlyle, les deux géants mondiaux du secteur. Mais oui, aussi, mon Dieu qu’elles coûtent plus cher cette année.

«Le prix que je paye augmente toutes les semaines. La seule raison qu’on me donne, c’est que les abattoirs diminuent leur production», expose le détaillant.

Lundi dernier, la bavette est passée de 63,99$ à 66,99$ le kilo au magasin. «Les clients s’en rendent compte. On se le fait dire, certain», ne peut-il que constater.

Quand on débarque dans un quartier huppé de Montréal, on comprend. «L’été, simonac, tout le monde veut des côtes de bœuf! Le prix augmente solide», raconte Mario Hudon, boucher de père en fils depuis trois générations.

Pendant que les riches salivent sur leur pièce de bœuf chérie, celui qui tue la bête n’arrive plus à vendre les autres coupes aussi facilement – merci à l’offre et la demande. Elles partent donc au rabais, ce qui fait monter le prix de la côte.

«Les gens se plaignent, câline, c’est cher, mais ils achètent pareil. C’est aux détaillants de s’ajuster», philosophe le proprio de la boucherie Les Épicurieux, à Rosemont.

Du haut de ses 30 ans d’expérience à traiter les bêtes avec respect, on peut le croire. «Un moment donné, si ça augmente trop...», souffle-t-il, les joues pleines d’air.

«Hallucinant»

Ces trois bouchers, chacun dans leur créneau, s’en remettent aux producteurs. C’est eux qui leur disent que tout coûte cher.

«Imagine comment ça prend de propane pour sécher les grains. C’est hallucinant», illustre Frédéric Fortin, un ancien travailleur de la construction devenu éleveur de bœufs à Oka.

photo tirée de la page Facebook Mon beau bon boeuf

Les vaches, les bœufs ou les veaux mangent de l’herbe, à la base. Ils peuvent aussi manger du maïs, du grain. Et sécher ce grain, ce n’est pas rien.

«Juste le fuel et le propane utilisés pour élever des vaches, vous ne vous rendez pas compte», assène celui derrière Mon beau bon bœuf, pour être certain que personne ne le suspecte de s’enrichir sur son dos.

Bref, les coûts de production sont dans le tapis. Engraisser une vache coûte deux fois plus cher qu’en 2021.

«Même nous, on vend au même prix qu’eux maintenant, tellement ça a augmenté», avoue Marc Cyr, président de la coop gaspésienne d’éleveurs de bœufs, en se comparant aux éleveurs «conventionnels».

Le bœuf de Gaspésie, sans hormones ni antibiotiques, s’est toujours vendu minimum 15% plus cher que celui de Carlyle, de JBS et de certains producteurs locaux.

Plus maintenant. «On continue à produire parce qu’on y croit. Mais ça ne pourra pas durer comma ça pendant 10 ans», lâche le fermier.

On entend les vaches beugler derrière alors qu’il nous parle depuis son tracteur dans un téléphone «qui ne capte pas toujours bien le signal».

Fortes hausses

Le bœuf d’ici ou d’ailleurs coûte donc au moins 20% plus cher que l’an dernier. Quand on ajoute à ça la hausse «normale» de l’été, parole de boucher, on est en droit de se questionner.

«Quand mes clients me parlent du prix, je leur parle de mes fournisseurs», résume François Côté, le proprio des trois boucheries vedettes de la Rive-Nord.

Les prix affichés actuellement en magasin devraient tenir tout l’été, car la hausse a lieu au début du mois de juin.

«Mangez-en moins, mais mangez-en du meilleur», rigole M. Côté, résigné. Son confrère de Montréal Mario Hudon est plus optimiste.

«Le poulet n’a pas trop augmenté, le porc non plus. Qui sait, un jour, ce sera peut-être les insectes qui vont rentrer», s’amuse le boucher.

Combien plus cher les bouchers payent-ils leur bœuf depuis 1 an?

Les Épicurieux (Montréal)

· onglet +7%

· intérieur de ronde +43%

· bavette +19%

Boucherie A. Côté (Sainte-Eulalie)

· Bœuf haché +22%

· Filet mignon +12%

Boucherie Côté (Saint-Jérôme, Boisbriand, Laval)

· Intérieur de ronde +26%

· Bavette +35%