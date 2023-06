Ce «pain à détacher» au fromage et aux tomates séchées est un régal pour toute la famille

D’habitude, un pain à détacher, c’est du fromage et de l’ail. Disons qu’il était temps d’amener cette recette à un niveau supérieur ! Cette version généreusement festive est coiffée de jalapeno, de tomates séchées, d’épinards et de fromage fondant. Elle constitue un excellent apéritif à cuire sur le barbecue lors d’une journée festive. Et comme toujours, ça se mange avec les doigts !

INGRÉDIENTS

1 miche de pain (de style pain de campagne au levain)

150 g (1 1/2 tasse) de fromage Monterey Jack ou cheddar (ou un mélange des 2), râpé

30 g (1/2 tasse) de jeunes épinards frais, ciselés

45 g (1/4 tasse) de tomates séchées dans l’huile, rincées et égouttées

35 g (1/4 tasse) de piments jalapenos en tranches marinés, rincés et égouttés

2 gousses d’ail

1 oignon vert, tranché

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

Poivre et sel

TECHNIQUE

Préchauffer le barbecue à puissance moyenne ou le four à 375 °F (190 °C).

Créer un motif de losange en entaillant le pain à la diagonale et dans le sens opposé, en coupes espacées d’environ 1 po (2,5 cm). Attention de ne pas complètement trancher le pain, il doit rester en un seul morceau.

Dans un grand bol, mélanger le reste des ingrédients. Garnir les entailles du pain du mélange de fromage. Emballer le pain dans une feuille de papier d’aluminium et déposer sur la grille du barbecue. Cuire à couvert pendant 15 minutes. Ouvrir le papier d’aluminium et poursuivre la cuisson de 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu et le dessus du pain grillé.

Les conseils de Science et Fourchette

Qu’il soit de grains entiers ou blanc, on ne lésine pas sur la qualité de notre pain. On sélectionne une miche non tranchée chez notre boulanger préféré ou – pourquoi pas ! – on la prépare soi-même. Si c’est le cas, on vous suggère d’expérimenter notre recette de pain blanc maison avec un levain à base de levure instantanée.

Comment faire du pain blanc facilement

https://sciencefourchette.com/recettes/pain-blanc-maison-avec-un-levain-a-base-de-levure-instantanee/