Charlie Puth confirme avoir embrassé Meghan Trainor en studio

Charlie Puth a confirmé que lui et Meghan Trainor s'étaient bien embrassés dans un studio d'enregistrement en 2015.

Les deux stars de la pop ont fait sensation lorsqu'elles ont partagé un baiser sur scène aux American Music Awards en 2015, et la chanteuse d'All About That Bass a récemment révélé qu'ils s'étaient déjà embrassés dans un studio de Los Angeles alors qu'ils enregistraient leur chanson à succès, Marvin Gaye.

Le chanteur d'Attention a maintenant lui aussi confirmé la nouvelle lorsqu'il a été interrogé sur les récents commentaires de sa comparse dans un entretien avec le magazine Interview. «Je venais juste d'emménager à Los Angeles et oui, je ne nie pas que ce soit arrivé. C'est sans aucun doute arrivé une fois en 2015, a déclaré la star 31 ans. Je pense aussi que c'était la première fois que je buvais de la vodka, de la vodka Grey Goose.»

Il a également expliqué qu'à l'époque, il venait de déménager de la maison de ses parents et s'adaptait à sa nouvelle vie à Hollywood. «J'ai une chanson et un film qui sortent et l'une des plus grandes stars de la pop veut faire une chanson avec moi et je suis dans ce studio d'enregistrement chic où je ne savais même pas ce qu'était un runner [un assistant chargé de petites missions diverses]? Et j'étais, genre: “Oh, je vais juste appeler et me commander une pizza”. Ils étaient là: “Non, on te la commande”. J'avais l'impression d'être le roi du monde, a partagé l'artiste. Donc c'est sûr, si Meghan voulait m'embrasser, j'étais partant.»

Il a ajouté que la chanteuse de Made You Look était «l'une des autrices-compositrices les plus brillantes» et qu'il adorait sa nouvelle chanson, Mother.

Meghan Trainor, 29 ans, avait fait sa révélation lors d'une apparition sur Watch What Happens Live en mai. «Le jour où nous avons enregistré Marvin Gaye, une chanson très romantique, il y avait de l'alcool et nous nous sommes embrassés ce soir-là en studio, a-t-elle divulgué. Et puis plus jamais. Nous étions dans le moment, la chanson m'a touchée, l'alcool. C'était génial.»

Charlie Puth est actuellement en couple avec Brooke Sansone, tandis que Meghan Trainor attend son deuxième enfant avec son mari, l'acteur Daryl Sabara.