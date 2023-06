Exploitation sexuelle: les clients sont complices des proxénètes, rappellent des experts

L’achat de services sexuels contribue largement à enrichir des criminels endurcis, surtout en plein coup d’envoi de la saison des festivals lors du Grand Prix, rappellent des intervenants.

• À lire aussi: Grand Prix du Canada: de nombreuses filles se sont déplacées vers Montréal pour répondre à la demande sexuelle

• À lire aussi: Dans les coulisses d’une chasse aux clients: Le Journal a accompagné des enquêteurs lors d’une opération policière visant à arrêter des hommes qui sollicitent des services sexuels d’escortes

«Un client qui décide d’acheter du sexe, il soutient les proxénètes. Il se rend complice des autres criminels, qui, en plus de détruire la vie des filles et des femmes, ont un impact vraiment néfaste sur la société», fait valoir Jennie-Laure Sully, organisatrice communautaire à la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES).

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Encore cette année, divers organismes se sont réunis au centre-ville de Montréal pour sensibiliser la population, en plein Grand Prix.

Des collants et des dépliants d’information ont été distribués aux passants afin d’attirer leur attention sur l’enjeu.

«On sait que le Grand Prix, c’est comme le coup d’envoi de la saison des festivals, il y a beaucoup d’hommes qui viennent vers Montréal [...] Ils ne connaissent pas la loi. Ils ne savent pas que [l’achat de services sexuels] c’est un acte criminel, donc c’est important de passer le message», indique Jennie-Laure Sully.

Dans la majorité des cas, les personnes faisant le plus de fric avec la prostitution sont les exploiteurs, rappellent les intervenants consultés par Le Journal.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Par la bande

L’exploitation sexuelle ouvre aussi la porte à d’autres infractions criminelles, ajoute Paul Laurier, ancien policier à la Sûreté du Québec.

«Les filles qui le font volontairement [offrir des services sexuels], ce n’est pas la majorité», dit-il.

Ainsi, elles «vont consommer [de la drogue], vont en faire consommer», mentionne celui qui a déposé un mémoire à la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs.

Martin Chevalier / JdeM

Il ajoute qu’un tel week-end favorise également le trafic humain, pour celles qui se trouvent illégalement au pays, par exemple.

Somme toute, tant le public que les autorités détournent le regard, déplore du fondateur de l’entreprise en cyberinvestigation, Vigiteck.

«C’est un peu comme la pollution, on est tous contre les changements climatiques, mais on consomme tous, on commande tous sur Amazon. On fait le contraire de ce qu’on dit», illustre l’expert.

Valérie Gonthier / JdeM

Coût social

Les intervenants consultés par Le Journal abondent tous dans le même sens: les horreurs subies par ces femmes se feront, ultimement, ressentir jusque dans le système de santé.

«L’argent qu’[une femme] aura à dépenser dans le système de santé, pour des problèmes de santé mentale et physique, c’est un coût social qui est quand même important», soutient Jennie-Laure Sully.

«C’est difficile pour ces femmes d’aller de l’avant dans leur vie, de développer leur autonomie, d’avoir des projets personnels et professionnels. Il y en a plusieurs qui subissent un syndrome de stress post-traumatique», ajoute Suzanne, une survivante qui est aujourd’hui impliquée au sein de la CLES.

Elle préfère taire sa réelle identité puisqu’elle a tourné la page sur cette partie de la vie.

La distinction

Au Canada, offrir des services sexuels n’est pas illégal, mais en acheter et en consommer l’est. On considère qu’il s’agit de prostitution lorsqu’il y a rétribution en argent, voire en drogues.