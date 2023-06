Festival de la chanson de Tadoussac : voici cinq spectacles marquants qui ont permis d'oublier le mauvais temps du week-end

Ce n’est pas la météo maussade du week-end qui allait porter ombrage au Festival de la chanson de Tadoussac. Riche de sa programmation, du talent de ses artistes, de son caractère intimiste et de son cadre exceptionnel, il a séduit les festivaliers pour cette 39e édition réussie.

«La magie a tout de même opéré», a souligné dimanche en entrevue Julien Pinardon, qui concluait son mandat à la direction du Festival avec cette édition. Malgré la météo du week-end, M.Pinardon dresse un bilan bien positif. «C’est certain que ça s’est un peu ressenti sur les ventes samedi avec la pluie fine du matin, mais nous sommes très heureux de l’ensemble et du super déroulement», a indiqué le directeur, précisant que l’équipe en était toujours à débroussailler les chiffres quant aux entrées.

Les lieux secrets et scènes situés dans des cadres enchanteurs n’ont donc pas toujours pu être exploités à bon escient et l’organisation a dû se tourner vers des plans B samedi et dimanche en relocalisant certains spectacles, mais tout s’est très bien enchaîné.

Voici notre bilan des spectacles les plus remarquables présentés dans le cadre du festival.

Valaire

Coup de cœur vendredi pour Valaire qui a enflammé le village avec son récent opus, Jazz futon. «Tadou, t’as fait la différence pour nous et ce soir on a la mémoire longue!», s’est écrié Luis Clavis, évoquant ce moment où le plancher du Café du Fjord s’était écroulé en raison de l’enthousiasme du public en 2007 lors d’un spectacle de leur ancienne formation, Misteur Vallaire.

Leur complice et collaborateur Alan Prater, meneur de The Brooks, était particulièrement en feu et accompagnait le quintuor qui renouait à sa façon avec ses racines jazz.

Ponctué de courtes chorégraphies à la boys bands, celles mettant de l’avant Thomas Hébert et Jonathan Drouin, respectivement à la trompette et au saxophone, étaient particulièrement sympathiques, et d’un arrangement-hommage de l’Amour est un monstre à Karim Ouellet, le show s’est avéré des plus dansants et festifs particulièrement lors de By my Side. Du beau gros bonheur!

Photo fournie par Chloé Gagné

Elliot Maginot

Sur une scène ornée de guirlandes de lumière, Elliot Maginot est venu offrir un voyage musical d’une grande beauté à une église pleine à craquer samedi soir. Entouré de ses quatre musiciens, le Maskoutain a performé de sa voix unique ses chansons enveloppantes, entamant son spectacle avec Easy Morning et le concluant par Holy Father en passant par plusieurs perles mélodiques de son répertoire.

Les moments de grâce se sont enchaînés avec True Love Might Not Find You in the End, à la guitare acoustique, à l’harmonica et à la flute traversière, You are Free, au piano et soulignée par la douceur de la clarinette et des interprétations remarquables de l’artiste de Voir un ami pleurer de Brel ou encore Allô maman bobo d'Alain Souchon. Elliot Maginot a indéniablement conquis le public.

Photo fournie par Karine Ruel

Katia Rock

La charismatique Katia Rock a offert deux généreux spectacles mettant en vedette son album Uapen Nuta / Terre de nos aïeux. Accompagnée d’un batteur et de deux guitaristes, l’artiste pluridisciplinaire innue s’est présentée dans une magnifique robe blanche autochtone. Tout en récit, en poésie et en musique, elle a partagé son univers folk rock, chanté en innu-aimun, tout en puisant dans son répertoire ancestral.

Sa voix chaude s’est démarquée sur Tshin Nemushum (Toi mon grand-père), écrite par la poète Joséphine Bacon «sur le dos d’un napperon après un spectacle de Chloé Sainte-Marie». Énergique, assumée, dansante et interpellant son public pour chanter à sa suite, notamment dans Quand le jour se lève, elle a aussi livré un beau moment a cappella seule au teueikan (tambour traditionnel innu) avec Nukum de Cyrille Fontaine.

Photo fournie par Karine Ruel

Les Hôtesses d’Hilaire

Le groupe rock psychédélique n’a pas hésité à se prêter au jeu au sous-sol de l’église vendredi soir. Un peu après minuit, les membres du groupe se sont présentés sur scène avec des cols de pasteur avant d’être rejoints par le chanteur Serge Brideau, arborant robe et coiffe pontificales. Ce dernier a béni les festivaliers avec une version de Washed Up Rock Band, issue de leur album Pas l'temps d'niaiser sorti l'an dernier. Tout le long du spectacle énergique et déjanté, Brideau n’a cessé de jouer son personnage à fond, amorçant les chansons avec prières, sermons et prêchant la bonne parole à une foule enthousiaste.

Photo fournie par Philippe Ruel

Philippe B

Dimanche après-midi, Philippe B a renoué avec le festival après plusieurs années d’absence et l’a superbement conclu au son de ses guitares et de son piano bien au chaud dans l’église de Tadoussac plutôt qu’à l’extérieur.

Accompagné d’une claviériste et d’une guitariste, il est venu tout doucement livrer son nouvel album Nouvelle administration, étrennant pour la première fois à Tadoussac ses nouvelles chansons telles que Pauline à la ferme, Je t’attends et Sortie / Exit, se démarquant particulièrement avec la voix d’Ariane Bisson McLernon magnifiant le tout.

Puisant dans son vaste répertoire, il a offert aussi Hypnagogie, Cheveux courts, cheveux longs, L’été ou Nous irons jusqu’au soleil. Un grand moment de douceur et de lumière fort apprécié du public.