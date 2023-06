Festival des sciences et de l’innovation: une première édition réussie pour le Lévisium

Malgré la température peu clémente, la première édition du festival des sciences et de l’innovation le Lévisium a été couronnée de succès alors qu’il a su démocratiser la science en la rendant plus accessible aux jeunes et aux moins jeunes tout au long de la fin de semaine, à Lévis.

D’un spectacle sur la neuroscience à un kiosque sur l’astronomie en passant par un «open mic» sur la science, l’événement a sans aucun doute permis à chacun d’y trouver son compte.

Crédit le Lévisium

«Le but, c’était vraiment de faire en sorte que la science soit positive, amusante et de montrer que ça ne se résume pas juste à des messieurs plates en sarrau qui nous disent quoi faire. De ce côté, je crois qu’on a bien réussi notre mandat», souligne la cofondatrice Vikie Pedneault.

L’événement majoritairement gratuit qui avait comme tête d’affiche Luc Langevin et Boucar Diouf visait principalement à promouvoir la culture et la relève scientifique au Québec.

Ce fut mission accomplie puisque plusieurs curieux se sont déplacés pour venir rencontrer des éducateurs scientifiques tout au long du week-end ou participer à des activités expérientielles.

Crédit le Lévisium

«Les gens étaient vraiment contents d’avoir un événement à Lévis qui dure une fin de semaine complète et qui s’adresse à toute la famille. Plusieurs nous ont d’ailleurs demandé si on allait revenir l’année prochaine», mentionne celle qui est également biologiste.

Elle explique que, vu la réponse de la population, il ne faudrait pas se surprendre de voir un festival de science de la sorte revenir lors de la prochaine saison estivale.

«C’est certain que ce n’est pas la dernière fois qu’il y a un festival de science dans la grande région de Québec, mais on ne peut pas encore s’avancer sur l’endroit exact pour l’instant», a-t-elle conclu.