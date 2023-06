Fête nationale 2023: les icônes québécoises de nos artistes

Ils le chantent, le célèbrent et l’ont tatoué sur le cœur: le Québec sera commémoré par de nombreux artistes d’ici, les 23 et 24 juin, sur les grandes scènes extérieures de Québec et de Montréal. Avec le thème «Entrez dans la danse» et «On va s’aimer, on va danser!», on peut s’attendre à de belles fêtes nationales à se trémousser sur nos succès québécois.

• À lire aussi: Fête nationale sur les Plaines: «Il ne faut pas avoir peur de faire de la place aux gens qu’on voit moins» -Émile Bilodeau

• À lire aussi: Les artistes de la Fête nationale 2023 se souviennent

• À lire aussi: Fête nationale du Québec: quels artistes sont en vedette chez vous?

Marjo, Isabelle Boulay et Laurence Jalbert sont des habituées des festivités des grandes fêtes nationales.

Photo d'archives

«Avec Montréal, Laval, Québec, cela doit faire une bonne quinzaine de fois que je fais le spectacle de la Saint-Jean. Je suis choyée», raconte Isabelle Boulay qui sera du concert de la fête nationale à Montréal, le 24 juin. Pour Marjo, Lydia Képinski, Justin Boulet (le fils du regretté Gerry Boulet) et de nombreux Québécois, c’est la pièce Gens du pays de Gilles Vigneault qui est LA chanson représentant le plus notre Québec.

Pour ses paroles patriotiques qui résonnent encore, 48 ans après sa sortie: le 24 juin 1975.

Cette chanson héritée de Gilles Vigneault et composée par Gaston Rochon et Gilles Vigneault est d’ailleurs considérée par plusieurs comme l’hymne national de facto du Québec. Félix Leclerc, Richard Desjardins et Les Colocs sont d’autres géants mentionnés comme incontournables pour leurs textes teintés par les valeurs et les préoccupations québécoises.

Duos de rêve

L’œuvre de La Bottine souriante tient aussi une belle place dans le cœur des Québécois avec ses mélodies traditionnelles d’ici, notamment aux yeux des jeunes artistes FouKi et P’tit Belliveau.

Photo d'archives

Le Journal a également demandé à certains chanteurs et musiciens qui seront sur la scène des plaines d’Abraham le 23 juin ou du parc Maisonneuve le 24 juin, avec quel interprète, mort ou vivant, ils rêveraient de chanter en duo. Émile Bilodeau, Guillaume et Maxime Beauregard du groupe Vulgaires Machins se sont empressés de mentionner le regretté leader du groupe Les Colocs, Dédé Fortin, ainsi que l’original Jean Leloup.

Photo d'archives, Chantal Poirier

«J’aimerais chanter avec Jean Leloup un jour», a confié, de manière assez surprenante, Isabelle Boulay qui n’en a encore jamais eu l’occasion.