Frédérike Lachance-Brulotte (@folksandforks): une des premières Québécoises à faire des recettes sur TikTok

Fondatrice du blogue culinaire Folks and Forks, Frédérike Lachance-Brulotte connaît un fort succès sur Instagram, mais surtout sur TikTok, où plus de 221 000 abonnés la suivent dans ses créations culinaires.

C’est en 2018 qu’elle commence à partager ses recettes sur le web. À l’époque, elle occupe un emploi de réceptionniste dans une compagnie d’assurances. Elle attire rapidement l’attention des internautes, mais aussi des annonceurs, si bien que quelques mois plus tard, elle est sollicitée pour un premier contrat. Elle doit élaborer une recette avec du poulet, en collaboration avec Les Producteurs de poulet du Canada. «C’est à ce moment que je me suis dit: “Oh my God! Je peux être payée pour ça!”» lance-t-elle.

Sa passion est ainsi devenue son métier, lui permettant aujourd’hui de gagner un salaire «dans les six chiffres». «J’ai la prétention de dire que j’ai été la pionnière au Québec en tant que blogueuse culinaire sur TikTok», mentionne la jeune femme de 31 ans.

Initiée jeune à la gastronomie

Il faut dire que la créatrice culinaire a baigné dès son plus jeune âge dans l’univers de la gastronomie. Ses grands-parents étaient propriétaires du Manoir Breakey à Breakeyville, sur la Rive-Sud de Québec, où elle y passait beaucoup de temps.

Haute comme trois pommes, elle se souvient qu’à son retour de l’école, elle observait les coulisses du service et allait en cuisine pour aider le chef à couper des légumes. «J’ai eu une enfance différente, j’étais entourée de chefs», se rappelle-t-elle.

L’amour de la cuisine... au Nunavik

À l’âge de 18 ans, elle accompagne ses parents partis travailler dans le Grand Nord, à Salluit, où elle devient éducatrice en garderie. Elle tombe ensuite en amour avec un Inuk, de qui elle tombe enceinte. Comme c’est la coutume là-bas, elle aménage chez lui, avec sa belle-famille.

«Nous étions environ 10 dans la maison. Ça n’a pas été facile, il y avait beaucoup de pauvreté. Je vivais avec des chasseurs, donc dans le frigo, il y avait de l’oie et du phoque», raconte-t-elle. En arrêt de travail préventif en raison de son travail auprès des tout-petits, elle se concentre à la préparation des repas pour la maisonnée. C’est à ce moment que sa grande passion pour la cuisine émerge, dit-elle.

Quelques mois plus tard, elle revient à Québec, pour donner naissance à sa fille, Mathilde, aujourd’hui âgée de 11 ans.

Mère monoparentale, Frédérike a déjà une histoire de vie bien remplie, qui définit son caractère assumé et fonceur.

Deuxième livre

Elle est par ailleurs à l’écriture de son deuxième livre de recettes Héritage pour Mathilde, qui paraîtra le 4 octobre prochain.

Sa signature: des plats rassembleurs, gourmands et sans prétention. «Chez nous, mes amis, ma famille, on se voit, on mange, on se fait de bonnes bouffes. C’est ça la vie pour moi et maintenant, je partage cet amour-là avec les gens», affirme-t-elle.