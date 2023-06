Hommage à la langue française

Je tiens à vous féliciter pour les commentaires que vous avez tenus concernant la langue française à l’émission Le monde à l’envers du vendredi 21 avril dernier, particulièrement quand vous avez dit que votre mère, qui n’avait terminé qu’une sixième année primaire, parlait et écrivait un français impeccable.

Mon père, qui était né en 1900 et qui n’avait terminé que sa septième année scolaire écrivait aussi sans fautes d’orthographe. Je me souviens personnellement que lorsque j’allais à l’école, on apprenait l’accord des participes passés au primaire, autour de la quatrième et cinquième année, je crois. C’était difficile, mais on bûchait pour y arriver.

Je sens le besoin de signaler ici qu’aujourd’hui, l’effort est banni du paysage scolaire. Moins on en fait, mieux on est. Voici un fait vécu récemment. Alors que j’étais au magasin en train de régler un achat de 18,40 $, j’ai remis 20,40 $ au commis. Vous auriez dû voir ses yeux de merlan frit devant le calcul à faire pour me remettre ma monnaie. Il m’a fallu faire le calcul avec lui pour qu’il comprenne qu’il n’avait que 2 $ à me remettre.

Lise Bédard

C’est un fait que l’apprentissage du français a subi un sévère déclin depuis les années 1980 et que le laxisme avec lequel on l’enseigne désormais au primaire rend l’apprentissage plus ardu pour les jeunes. Quant au calcul mental, il a quasiment disparu de leur vie.