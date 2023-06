La soirée «El Rincon de Havana»

Mercedes-Benz, en collaboration avec BFL Canada, a lancé la fin de semaine du Grand Prix F1 en présentant « El Rincon de Havana » au Ritz-Carlton de Montréal. Les invités ont bien aimé les spectacles cubains et les prestations musicales d’Issac Delgado, nommé aux Grammy Awards, et son orchestre.

Paul Byron et Carey Price étaient accompagnés de leurs élégantes épouses, Sarah Leblond et Angela Price.

Luguentz Dort, l’excellent joueur de basketball québécois du Thunder d’Oklahoma, dans la NBA, est en compagnie du réputé boxeur Jean Pascal.

Une soirée de détente avant le repêchage de la LNH pour Chantal Machabée, des Canadiens.

La médaillée olympique Joannie Rochette est entourée de Benoît Huot, médaillé paralympique, Russell Martin et Alexandre Bilodeau, médaillé olympique.

Des joueuses de la formation de hockey de la Force de Montréal étaient présentes au Maxim Grand Prix Party, qui a eu lieu à la gare Windsor de Montréal.

Le toujours aussi populaire P.K. Subban est entouré de Jean-François Bilodeau, de BFL, Lisa Giannone, présidente de BFL, Nadia Saputo et Patrice Brisebois.

Les médaillées olympiques au hockey féminin Caroline Ouellette et Julie Chu sont entourées de Francis Bouillon, Barry F. Lorenzetti, CEO et fondateur de BFL, P.K. Subban et Patrice Brisebois.

Le pilote de F1 Charles Leclerc était très populaire à son arrivée au Ritz-Carlton.

Le sénateur Tony Loffreda et son épouse, Angelina, sont de fervents amateurs de sport.