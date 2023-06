La victime d’un présumé pédophile agissait comme si elle était sa fille

Un quinquagénaire accusé d’avoir violé à répétition une fille de 14 ans dans des chambres d’hôtel de New York et de l’avoir droguée jusqu’à ce qu’elle fasse une surdose aurait été vu régulièrement avec une enfant chez lui, selon un voisin.

C’est ce que rapporte le New York Post. Michael Olson, qui travaille dans le secteur financier, a été accusé jeudi dernier. Un voisin croyait que l’homme de Manhattan était un père de famille et non un présumé agresseur sexuel.

«Je pensais que c'était leur enfant, ou peut-être une enfant de son précédent mariage avec une Asiatique, en raison de l’apparence de l’enfant, mais je n’avais pas vu la fille depuis des mois», a dit Rocco Flammia.

«J’ai cru que les parents laissaient sortir l’enfant toute seule, a-t-il ajouté. Elle était toujours seule dans le couloir pour sortir promener les chiens.»

Michael Olson fait face à 17 chefs d’accusation. Il aurait piégé sa victime à l’aide d’Instagram. La principale intéressée a survécu à une surdose causée par un cocktail de kétamine, de cocaïne et de Xanax.

Les procureurs ont déclaré qu'Olson ciblait des filles asiatiques vulnérables. Il écrivait aux adolescentes sur les réseaux sociaux.

Michael Olson aurait même gardé une feuille de calcul qui faisait état des drogues données à ses victimes et des montants versés pour coucher avec elles.