L'égal de Senna : Max Verstappen remporte le Grand Prix du Canada et la 41e victoire de sa carrière

Max Verstappen a remporté dimanche le Grand Prix du Canada, huitième étape du Championnat du monde de Formule 1, pour la deuxième année consécutive.

Cette victoire, la 41e de sa carrière, égale le palmarès de la légende brésilienne Ayrton Senna. Par le fait même, le Néerlandais procure à l’écurie Red Bull un 100e succès en F1.

Parti en position de tête, le pilote de l’écurie Red Bull a mené l’épreuve de 70 tours de bout en bout, sans être véritablement inquiété, si ce n'est qu'il a heurté un oiseau au 12e passage.

Verstappen a devancé Fernando Alonso qui, au volant de son Aston Martin, s’était élancé à ses côtés en première ligne sur la grille de départ. L’Espagnol accède au podium pour la septième fois en huit épreuves cette saison.

L’écurie autrichienne maintient sa fiche parfaite cette saison avec huit victoires en huit Grands Prix, dont six acquises par Verstappen qui signe son quatrième triomphe consécutif.

Deux points inespérés pour Stroll

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) s’est classé troisième. Cette réunion de trois champions du monde sur le podium est la deuxième à survenir cette année après le Grand Prix d’Australie.

Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Ferrari), Sergio Pérez (Red Bull), Alex Albon (Williams), Esteban Ocon (Alpine) ont suivi dans l’ordre.

Quant à Lance Stroll, coéquipier d’Alonso, il a conclu son parcours au neuvième rang, ce qui lui permet d’ajouter deux points (37) à sa récolte en 2023.

Hors des points avec un tour à franchir, il a doublé deux adversaires, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et Oscar Piastri (McLaren) avant le baisser de rideau.

Au tableau final, l’écart entre Stroll et le pilote finlandais n’est que de 30 millièmes de seconde. Le Québécois égale sa meilleure performance au circuit Gilles-Villeneuve. Il avait rallié l’arrivée à la même position à son année-recrue en 2017 et deux ans plus tard.

Des pneus capricieux

«Comment ne pas être heureux? Cette course a paru facile, mais elle ne l’a pas été. Les pneus étaient difficiles à faire monter en température et je glissais un peu en sortie de virage», a commenté le gagnant.

«Je suis reconnaissant envers mon équipe et surtout très fier de l’avoir menée à une 100e victoire en F1. Honnêtement, je n’ai jamais pensé qu’un jour je gagnerais aussi souvent», a-t-il poursuivi.

«Je déteste comparer les générations, a relaté Verstappen en parlant de Senna. Mais c’est incroyable de rejoindre un pilote aussi remarquable et c'est très flatteur d’avoir le même nombre de victoires que lui.»

Soixante-dix tours de... qualifications

Parti deuxième lorsque les feux rouges se sont éteints, Alonso s’est fait surprendre par Hamilton au premier virage.

«Je pense qu’on pouvait davantage défier la Red Bull de Max, mais j’ai perdu une place au départ face à Lewis et j’ai dû me battre avec lui», a souligné Alonso.

Ce dernier a réussi à doubler le Britannique à la fin du 22e tour avant de se forger une avance relativement confortable. Mais Hamilton est revenu un peu plus fort en fin d’épreuve, sans toutefois parvenir à lui reprendre sa place.

«En début de course, j’avais plus de rythme que Lewis, mais à la fin c’est lui qui en avait davantage, a affirmé Alonso. Somme toute, ç’a été exigeant du début à la fin. C’est comme si j’avais fait 70 tours de qualifications.»

Albon fait des miracles

Heureux septième, Alex Albon a été brillant à bord de sa Williams, considérée comme la lanterne rouge du plateau.

Il faut remonter au 1er août 2021 pour voir l’écurie britannique obtenir pareil résultat, gracieuseté du pilote canadien Nicholas Latifi.

Le Thaïlandais a d’ailleurs été proclamé «pilote du jour» selon un vote populaire. Avec ses sept points accumulés en 2023 (tous par Albon), l’équipe Williams quitte la cave du classement des constructeurs devant Alpha Tauri qui n’a accumulé que deux points.

Le cirque de F1 retourne en Europe en prévision de la prochaine escale du championnat qui sera disputée en Autriche le 2 juillet.