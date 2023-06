Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Les imaginaires de la jeunesse

Photo fournie par la Ville de Québec

Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy

Jusqu’au 10 décembre

Célébration de la littérature jeunesse dans toute sa grandeur, cette exposition se veut un dialogue entre les créateurs du livre pour enfants d’hier et d’aujourd’hui. Découvrez ou redécouvrez la littérature jeunesse à travers, entre autres, une reproduction de planches de bandes dessinées géantes, des coins lecture sortis tout droit de l’imaginaire d’Alex A., Hélène Desputeaux et Obom, une cuisine illustrant les étapes de création d’albums illustrés et des ouvrages de onze nations autochtones.

► Gratuit, maisonsdupatrimoine.ca

Eman

Photo tirée de la page Facebook de l’artiste

L’Anti Bar & Spectacles

22 juin, 21 h

Que ce soit en solo ou avec les formations Alaclair Ensemble, Accrophone ou Eman X Vlooper, Eman marque le rap québécois depuis plusieurs années avec son flow bien à lui. Le 12 mai dernier, il a lancé son plus récent album Le pouvoir de l’esprit est infini.

► 25 $, lanti.ca

Festival KWE ! - Journée nationale des peuples autochtones

Photo fournie par le festival KWE !

Place D’Youville

21 juin, dès 14 h

Le festival KWE ! À la rencontre des peuples autochtones invite la population à un grand spectacle en l’honneur de la Journée nationale des peuples autochtones, qui réunira des artistes d’origines et de styles variés, dont Innutin, Sandrine Masse et Sarah Levasseur, Joey Partridge (Juurini), Sakay Ottawa, FDA, Dan L’Initié (Dany Proulx) et Violent Ground. Venez entendre la chanson Un musicien parmi tant d’autres, de Serge Fiori, chantée dans onze langues autochtones.

► Gratuit, kwefest.com

The Australian Pink Floyd Show – Darkside 50 Tour

Photo d'archives, Agence QMI

Agora du Port de Québec

22 juin, 20 h

Revivez la magie Dark side of the Moon avec The Australian Pink Floyd Show, à l’occasion du 50e anniversaire de cet album culte. Avec des éclairages et des vidéos à la fine pointe de la techno-logie, des lasers précis, des structures gonflables gargantuesques et un son live impeccable, cette soirée promet une expérience mémorable.

► À partir de 57,31 $, evenko.ca

Géométries de la couleur de Clément Leclerc

Maison Hamel-Bruneau

Jusqu’au 26 novembre

La Ville de Québec et Engramme vous convient à l’exposition rétrospective Géométries de la couleur de Clément Leclerc qui, depuis 1972, explore la couleur en sérigraphie dans des compositions rigoureuses et joyeuses. L’exposition retrace son parcours et suggère un dialogue avec cinq artistes dont les pratiques font écho aux siennes.

► Gratuit, maisonsdupatrimoine.com, engramme.ca

Alex Roy: Des choses qui arrivent !

Photo tirée du site web sallealbertrousseau.com

Salle Albert-Rousseau

22 juin, 20 h

Alex Roy s’est d’abord fait connaître avec les premières parties de Lise Dion et des Grandes Crues. Aujourd’hui, l’humo-riste charismatique et bête de scène au style unique présente son premier one-man show intitulé Des choses qui arrivent !. Tant son côté maladroit que sa séduisante innocence vous charmeront.

► De 32,20 $ à 38 $, sallealbertrousseau.com

L’expérience Joni Mitchell

Grand Théâtre de Québec

22 juin, 20 h

Mettant tous deux en lumière l’œuvre de la célèbre auteure-compositrice-interprète canadienne Joni Mitchell et offerts pour la première fois dans un même spectacle, les projets musicaux Portraits : Songs of Joni Mitchell et Travelogue - sur les traces de Joni Mitchell seront présentés l’un à la suite de l’autre, avec Karen Young et sa fille Coral Egan. Marianne Trudel, Yannick Rieu et Daniel Thouin. Il s’agit du spectacle d’ouverture du Festival Québec Jazz en juin.

► 47 $, grandtheatre.qc.ca

Fête nationale sur les Plaines d’Abraham

Photo tirée du site web fetenationale.quebec

23 juin, dès 14 h

La Fanfare Strada, le cirque Flip Fabrique et le groupe Vulgaires Machins mettront de l’ambiance sur les Plaines, avant le coup d’envoi du Grand spectacle de la Fête nationale. Celui-ci mettra en vedette Émile Bilodeau, Vulgaires Machins, Louis-Jean Cormier, Patrick Norman, Laurence Jalbert, Muzion, Kanen, Maten, Pierre Kwenders, Simon Kearney et Marilyne Léonard accompagnés par six danseurs et danseuses. Léane Labrèche-Dor (photo), porte-parole 2023, livrera le discours patriotique.

► Gratuit, fetenationale.quebec