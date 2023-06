Quand vous passerez à Kamouraska, n’oubliez pas de visiter son marché aux puces!

Vous appréciez les beaux objets? Vous aimez les brocantes? Vous êtes toujours à l’affût des bonnes adresses où dénicher des petits trésors quand vous visitez une nouvelle région ? Sur la route des vacances est une série de chroniques dans laquelle je vous partage, cet été, mes bons plans sur la route de certains des plus beaux coins du Québec !

Marché aux Puces Saint-Pascal, Saint-Pascal de Kamouraska

Il n’y a pas que les couchers de soleil qui sont à couper le souffle à Kamouraska ! Ce hangar bourré de trésors, avec un grenier d’articles tels quels, vous en mettra plein la vue. Objets antiques ou vintage, les trouvailles à faire ici sont nombreuses. Mais encore ! La fille du propriétaire, Geneviève Bourgoin, revalorise une foule de meubles en bois et les habille de couleurs vives. De superbes pièces à des prix plus qu’abordables. Ils organisent aussi un encan en ligne tous les mois.

Natalie Sicard

Natalie Sicard

Natalie Sicard

L’Ouvroir, Saint-Sauveur

Mon adresse chouchou dans les Laurentides. Fondée en 2003, L’Ouvroir Saint-Sauveur est un organisme à but non lucratif qui récupère les dons de la communauté pour les revendre à prix modiques. Les profits vont ensuite à différents organismes de bienfaisance et aux personnes dans le besoin. Le bâtiment sur la rue Principale abrite une grande section friperie, un espace boutique avec des articles de maison, luminaires, cadres, bibelot, vaisselle et chaque premier samedi du mois, les gros morceaux, meubles, miroirs, tapis, sont exposés et vendus à l’extérieur. À ne pas manquer ! Le magasin est ouvert tous les mardis et jeudis de 9 h à 15 h ainsi que le 1er samedi du mois de 9 h à 12 h.

Natalie Sicard

La Ressourcerie des Frontières, Magog et Coaticook

Ne vous attendez pas à une maison centenaire remplie d’antiquités le long de la route. La Ressourcerie de Magog loge au sous-sol du centre commercial des Galeries Orford et elle vaut le détour ! Une vraie caverne d’Ali Baba, sur près de 3000 pieds carrés avec des meubles en tout genre, des articles de décoration, de cuisine, des livres, jeux, disques, quincaillerie, équipements de sport, literie, textiles. Le magasin de Coaticook est encore plus grand ! Vous souhaitez changer les boutons de tiroirs d’une commode ou les pattes d’un meuble ? Mille et un objets de ce genre, de seconde main et en bon état, qui ont été soigneusement vérifiés, nettoyés, réparés ou restaurés, ornent les murs et remplissent des bacs. On ressort toujours avec un petit (ou un gros) quelque chose !

La Ressourcerie des Frontières