Quelques blancs, quatre pays

De la Hongrie à l’Afrique du Sud, en passant par le sud de la France et du Portugal, un quatuor de vins blancs pour accompagner vos soupers sur la terrasse.

Gilvesy, St. George 2019, Balatoni, Hongrie

25,10 $ - Code SAQ 15146969 – 12,5 % - 2,1 g/L – Biologique

Robert Gilvesy, un architecte canadien d’origine hongroise, a trouvé une nouvelle vocation sur la rive nord du lac Balaton, où il a restoré une propriété du 18e siècle en ruine. Son vignoble profite à la fois de l’influence du plus grand lac d'eau douce d'Europe centrale et des mésoclimats créés par une dizaine de monts volcaniques, dont le Szent György (Saint-George), qui donne son nom à cette cuvée d’assemblage. Riesling, welschriesling et furmint cultivés en bio forment un heureux mariage et donnent un blanc souple et acidulé, aux parfums délicats de citron, de fleurs et d’épices. La bouche est élégante, assez ample pour la table et ponctuée d’amers délicats. Parfait pour un poisson grillé.

*** 1⁄2 $$ 1⁄2

E. Guigal, Châteauneuf-du-Pape 2019, France

66,50 $ - Code SAQ 15051142 – 14 %

À l’autre opposé du spectre, jouant plutôt d’opulence et de gras, le châteauneuf blanc des Guigal est très réussi en 2019. La qualités des grenache blanc, roussanne, clairette, bourboulenc, piquepoul et picardin se complètent et se fondent en une texture ronde et vineuse, soutenue par une certaine structure. Les saveurs de melon, de pêche, de fruits blancs, d’épices et de cire d’abeille s’étirent en longueur. Un très bon vin de gastronomie, à servir autour de 12°C.

**** $$$$

Wildeberg & Kompanjie, Chenin Blanc & Grenache Blanc 2021, Coterie, Afrique du Sud

25,20 $ - Code SAQ 15113171 – 12,5 %

À mi-chemin entre la légèreté de l’un et l’exubérance solaire de l’autre, ce vin élaboré par un français, en Afrique du Sud, mise sur un assemblage inusité de chenin et de grenache blancs. Un peu bourru à l’ouverture, plus volubile, fondu et harmonieux après une aération d’une heure; des fermentations et un élevage en fûts de chêne français de 600 litres enrobent la texture et l’acidité franche du chenin. Un blanc à servir plus frais que froid, autour de 12-13°C.

*** $$ 1⁄2

Herdade de Coelheiros, Alentejo branco 2021, Portugal

19,20 $ - Code SAQ 14479391 – 12,5 % – En conversion bio

Cette vaste propriété est plantée de vigne, d’olivier, de noyer et d’une forêt de chêne-liège. Le vignoble de 50 hectares est en conversion bio. Cet assemblage d’arinto et d’antão vaz trouve dans les sols granitiques et dans le climat d’Igrejinha, au nord d’Évora, une expression singulière. Pas spécialement acide, sans pourtant manquer de fraîcheur, ponctué de saveurs d’amande verte, d’écorce de citron et d’une fin de bouche délicatement amère qui accentue la sensation de salinité. Pour l’apprécier à sa juste valeur, sortez-le du frigo 20 minutes avant de le servir, avec des olives et autres bouchées apéritives.

*** 1⁄2 $$