Un deuxième incendie en quelques mois dans un ancien motel de Longueuil

Un incendie a éclaté dans l'ancien motel Oscar du boulevard Taschereau à Longueuil, dimanche matin.

Il s'agit du deuxième incendie cette année dans cet édifice désaffecté, puisque 80 pompiers avaient également dû éteindre les flammes le 24 janvier dernier.

«L’incendie fait toujours rage, a indiqué le porte-parole du Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil (SSIAL), Daniel Deslauriers. On ne connait pas la cause, mais le bâtiment était fréquenté par des squatteurs. On a été appelé vers 9h 20. Une quarantaine de pompiers ont été déployés.»

L’incendie n’a pas fait de blessés.

Rappelons que le motel Oscar a été le lieu de tournage de plusieurs films, incluant Junior majeur et Horloge biologique.