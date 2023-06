Un super-papa qui court pour sa fille

Le père d’une fille de bientôt 12 ans vivant avec une maladie génétique rare construit une complicité unique avec elle en l’amenant courir une fois par semaine, été comme hiver.

« Ça fait partie des moments privilégiés avec ma fille. Elle m’encourage beaucoup et ça brise l’isolement lié à son handicap, qui fait qu’on manque de temps pour faire du sport », confie Olivier Ferrand.

Sa fille aînée, Alis Ferrand, soulignera bientôt son douzième anniversaire. Une anomalie génétique rare compromet son autonomie au quotidien et la confine au fauteuil roulant.

Qu’à cela ne tienne, son père a commencé à courir avec la poussette quand elle avait trois ou quatre ans.

Depuis, il n’a jamais arrêté, même si sa fille a grandi et mesure près de 1,50 mètre. Presque toutes les semaines, il l’amène sur le mont Royal pour plus d’une heure d’entraînement.

En mai, il a même couru un demi-marathon de 21 km pour amasser des fonds pour L’Étoile de Pacho, un réseau d’entraide pour les parents d’enfants handicapés.

« Je trouve génial qu’ils puissent avoir cette complicité via la course. Alis, elle adore ça. Elle a du fun quand il va plus vite », souligne sa compagne, Aurélie Pouteau.

Photo fournie par Aurélie Pouteau

Un quotidien bousculé

Le couple qui a aussi une fille de presque 5 ans venait d’arriver de France à la naissance d’Alis, il y a douze ans.

Ce n’est que six mois plus tard qu’ils ont constaté les retards de développement et huit ans plus tard qu’un test génétique a permis d’identifier l’anomalie.

Le handicap de leur fille a bousculé leur quotidien.

Mme Pouteau a arrêté de travailler pendant deux ans, le temps de trouver un CPE qui offrirait à Alis l’assistance dont elle a besoin.

« Alis vieillissant, il y a de plus en de plus nouveaux diagnostics. Elle a dû avoir une opération parce qu’elle a commencé à moins manger. Elle fait de l’épilepsie, alors c’est du stress au quotidien. Ça prend du répit », explique-t-elle.

Une telle charge peut mener à un certain isolement pour les parents d’enfants vivant avec un handicap que la course permet de combattre, selon son conjoint.

« On a beaucoup de bienveillance de gens qu’on croise, qui courent, qui font du sport. Les gens nous sourient, nous encouragent. Alis, elle, ça la fait rigoler », raconte-t-il.

Héros du quotidien

Pour la fondatrice et directrice du réseau d’entraide L’Étoile de Pacho, Nathalie Richard, il s’agit d’un « geste héroïque » pour un parent d’enfant handicapé, déjà « héros du quotidien ».

« C’est un gros deuil quand on se rend compte que notre enfant ne parle pas, ne marche pas, ne mange pas et qu’il sera dépendant de nous toute sa vie », insiste Nathalie Richard, elle-même mère de David, un adolescent de 16 ans atteint notamment de paralysie cérébrale et de déficience intellectuelle.

Pour elle, le simple fait de courir permet d’entamer des conversations et de déstigmatiser le handicap de son enfant, un kilomètre à la fois.

« Juste de participer à la vie normale et de croiser des gens qui réalisent qu’on fait partie de la vie, ça aide à comprendre. [...] Courir, ça permet aux gens de poser des questions dans un cadre différent, entre coureurs », dit-elle.