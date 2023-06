Voici les quatre meilleurs burgers de bœuf surgelés

Le week-end de la fête nationale arrive à grands pas et les occasions de festoyer autour du gril sont nombreuses. Gageons que les burgers seront de la partie ! Cette semaine, les galettes surgelées à base de viande rouge passent sous ma loupe !

Mon analyse

En tout, 31 choix de burgers surgelés à la viande rouge ont fait l’objet de notre analyse.

La portion d’une galette a été utilisée pour comparer les produits.

Chaque portion d’une galette (de 85 à 200 g) apporte :

Entre 170 et 570 calories

Entre 9 et 42 g de lipides dont entre 4 et 18 g de gras saturés

Entre 0 et 8 g de glucides

Entre 0 et 3 g de fibres

Entre 0 et 3 g de sucres

Entre 15 et 40 g de protéines

Entre 85 et 1380 mg de sodium

Les Bons choix

Parmi les meilleurs choix on trouve les burgers de bœuf Angus La boucherie d’Irrésistibles. Une galette de 142 g fournit 330 calories, 24 g de lipides, dont 9 g de gras saturés, 26 g de protéines et 90 mg de sodium. Ces burgers contiennent donc moins de gras et de sodium et plus de protéines que la moyenne des produits analysés. De plus, la liste des ingrédients est très courte puisqu’elle ne contient que du bœuf Angus.

Photo fournie par Isabelle Huot

Les burgers de bœuf La Belle & la Bœuf sont également une bonne option. Une galette de 142 g apporte 300 calories, 21 g de lipides dont 8 g de gras saturés, 26 g de protéines et 410 mg de sodium, soit des valeurs nutritives plus intéressantes que la moyenne des produits du banc d’essai. La liste des ingrédients est également courte et simple.

Photo fournie par Isabelle Huot

Enfin, les burgers de surlonge de bœuf de PC Menu Bleu font aussi partie des meilleurs choix. Une galette de 128 g contient 220 calories, 13 g de lipides dont 6 g de gras saturés et 370 mg de sodium. Ces burgers contiennent légèrement moins de protéines (23 g) que la moyenne (25 g) des produits analysés, mais la quantité demeure plus qu’acceptable. De plus, la liste des ingrédients est courte et simple. Les burgers de surlonge de bœuf Le Choix du Président présentent des caractéristiques nutritionnelles similaires.

Photo fournie par Isabelle Huot

Photo fournie par Isabelle Huot

LES COMPROMIS

Les burgers de bœuf maigre de Compliments Équilibre sont un bon compromis. Une galette de 113 g fournit 170 calories, 9 g de lipides dont seulement 4,5 g de gras saturés (parmi les moins élevés) et 440 mg de sodium. De plus, la liste des ingrédients est courte et simple. En revanche, ces burgers contiennent moins de protéines (19 g) que la moyenne (25 g) des produits analysés.

Photo fournie par Isabelle Huot

Parmi les compromis on trouve également les burgers de côte de bœuf La boucherie d’Irrésistibles. Ils présentent des valeurs nutritionnelles plus avantageuses que la plupart des produits analysés puisqu’une portion de 142 g (une galette) apporte 340 calories, 26 g de lipides, dont 10 g de gras saturés, 23 g de protéines et 440 mg de sodium. Toutefois, la liste des ingrédients, bien que courte, contient du dioxyde de silicium, un additif alimentaire.

Photo fournie par Isabelle Huot

Les burgers de bœuf La Cage font aussi partie des compromis. Une galette de 170 g fournit 365 calories, 23 g de lipides dont 9 g de gras saturés, 32 g de protéines et 430 mg de sodium, soit des valeurs nutritives supérieures à la moyenne des produits évalués. En revanche, la liste des ingrédients présente de l’érythorbate de sodium, un agent de préservation alimentaire, et de l’huile de palme. Les burgers de bœuf et chair à saucisse de la même marque présentent des caractéristiques nutritionnelles similaires.

Photo fournie par Isabelle Huot

LES MOINS BONS CHOIX

Parmi les moins bonnes options, il y a les burgers de poitrine de bœuf fumée lentement Le Choix du Président. Une portion de 142 g (une galette) apporte 370 calories, 31 g de lipides, dont 14 g de gras saturés, 22 g de protéines et 580 mg de sodium. Ces burgers contiennent donc plus de gras et de sodium et moins de protéines que la moyenne des produits du banc d’essai. De plus, la liste des ingrédients est longue et contient plusieurs additifs (ex. : lactate de potassium, phosphate de sodium et diacétate de sodium).

Photo fournie par Isabelle Huot

Les burgers de bœuf farcis au cheddar et bacon de Compliments font aussi partie des moins bons choix. Une galette de 170 g fournit 480 calories, 37 g de lipides dont 17 g de gras saturés et 900 mg de sodium, soit parmi les burgers les plus riches en gras saturés et en sodium du banc d’essai. De plus, la liste des ingrédients est très longue et renferme de nombreux additifs alimentaires, dont du nitrite de sodium. Toutefois, ces galettes contiennent plus de protéines (29 g) que la moyenne (25 g) des produits analysés. Les burgers de bœuf farcis au cheddar de la même marque offrent des caractéristiques nutritionnelles similaires.

Photo fournie par Isabelle Huot

Enfin, les burgers de bœuf au bacon et fromage fumé de Sterling Silver complètent les moins bons choix. Une galette de 200 g contient 570 calories, 42 g de lipides, dont 17 g de gras saturés et 940 mg de sodium, ce qui en fait les burgers les plus riches en lipides et parmi les plus riches en sodium. De plus, la liste des ingrédients est longue et renferme des additifs (ex. : phosphate de sodium) et des huiles hydrogénées. De par leur format, ces burgers sont les plus riches en protéines (40 g) du banc d’essai.

Photo fournie par Isabelle Huot

À surveiller

La semaine prochaine, les galettes de poulet font l’objet d’un banc d’essai. Sont-elles plus santé que celles à base de viande rouge ? Un dossier à suivre.

