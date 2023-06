Voici pourquoi vous vous sentez fatigué au réveil

Faites-vous partie de ces personnes qui peuvent dormir jusqu’à huit heures par nuit, mais qui se réveillent quand même fatiguées? Vous n’êtes pas les seules. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène.

Selon une étude américaine de 2015, ce décalage est souvent dû à un état accru d'inertie du sommeil, un processus qui module la mémoire, l'humeur, le temps de réaction et la vigilance au réveil, a rapporté le média américain CNN.

Voici toutefois huit autres raisons qui expliquent cette fatigue au réveil.

La fatigue chronique

«De nombreuses conditions provoquent la fatigue, mais ne donnent pas nécessairement l'impression que les gens sont prêts à s'endormir», a expliqué Jennifer Martin, professeure de médecine à la David Geffen School of Medicine de l'UCLA , aux États-Unis.

Les douleurs chroniques, les maladies métaboliques ou thyroïdiennes, l'anémie et les maladies pulmonaires obstructives chroniques sont quelques-unes de ces conditions.

De plus, selon la «National Sleep Foundation», les adultes en bonne santé ont besoin de sept à neuf heures de sommeil par nuit. Vous pourriez donc avoir besoin de plus de huit heures de sommeil pour vous sentir plus énergique.

Un mode de vie sédentaire

Si vous êtes sédentaire, votre corps peut s'habituer à dépenser peu d'énergie. Vous pouvez donc vous sentir plus fatigué que vous ne le devriez lorsque vous essayez d'effectuer des activités quotidiennes de base, selon Martin.

L'Organisation mondiale de la santé recommande aux adultes de pratiquer au moins 150 minutes d'activité physique chaque semaine.

L’anxiété ou la dépression

L'anxiété et la dépression peuvent devenir une source de stress énergétique. Ces conditions peuvent aussi influencer négativement le temps nécessaire pour s'endormir ainsi que le fait de se réveiller au cours de la nuit.

Ceux qui prennent de la médication pour ces maladies peuvent aussi souffrir d’effets secondaires qui donnent cette impression de fatigue, malgré une bonne nuit de sommeil.

Un sommeil inconsistant

Il arrive que vos horaires soient différents pendant la semaine et le week-end. Les personnes ayant un travail avec des horaires qui varient verront leur qualité de sommeil moins bonne que la moyenne des gens.

La déshydratation

Selon la clinique de Cleveland, plus de 50 % du corps est constitué d'eau, qui est nécessaire à de multiples fonctions, notamment la création d'hormones et de neurotransmetteurs, et l'apport d'oxygène dans tout le corps.

La déshydratation a été associée à une baisse de la vigilance et à une augmentation de la somnolence et de la fatigue. N’oubliez pas de rester hydratés avant l’heure du coucher.

Mauvais environnement de sommeil dans la chambre à coucher

Une bonne hygiène du sommeil consiste à garder sa chambre à coucher sombre, silencieuse et froide la nuit, et à ne l'utiliser que pour dormir et avoir des relations sexuelles.

Évitez de consommer des boissons contenant de la caféine moins de six heures avant le coucher et limitez la consommation d'alcool et d'aliments lourds ou épicés au moins deux heures avant le coucher. L'alcool peut empêcher les phases plus profondes du sommeil, et ces aliments peuvent causer des problèmes digestifs qui interfèrent avec le sommeil réparateur.

Un partenaire avec des troubles du sommeil

«La personne avec laquelle vous partagez votre lit a un impact important sur votre sommeil», a souligné Mme Martin.

Peut-être que votre partenaire de lit souffre d'un trouble du sommeil et qu'il ronfle ou qu'il se retourne dans tous les sens. Ou bien cette personne possède un emploi du temps différent qui perturbe votre sommeil. Les animaux domestiques peuvent également perturber votre horaire de sommeil, car ils n'ont pas les mêmes habitudes que les humains.

Trouble du sommeil

En parlant de troubles du sommeil, une personne souffrant d'apnée du sommeil peut se réveiller 50 fois, voire 100 fois ou même plus au cours de la nuit.

«Une fois que l'on est réveillé, on n'est plus dans le sommeil profond», a indiqué Christopher Barnes, professeur de gestion à l'Université de Washington.

«Sortir les gens de ce sommeil profond en les réveillant va généralement se traduire par une réduction du temps passé dans le stade le plus profond du sommeil», a-t-il ajouté.

Si vous souffrez d’un trouble du sommeil, le meilleur conseil reste de consulter votre médecin.